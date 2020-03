L'Ortigia scrive la storia! I siracusani in finale di Euro Cup

L’Ortigia scrive la storia: per la prima volta il club siracusano disputerà la finale di Euro Cup. A Catania, i ragazzi di Piccardo annichiliscono ancora i romeni dell’Oradea, già battuti all’andata per 10-4 ed oggi sconfitti nuovamente per 13-8. La gara nell’impianto etneo si è disputato in presenza di pubblico.

L’Ortigia, già forte dei sei gol di vantaggio dell’andata, blinda il pass per l’ultimo atto nei primi sedici minuti di gioco, con il primo quarto che si chiude sul 2-0 e lo score di metà gara che recita 7-2. Undici gol sono impossibili da rimontare per gli ospiti che alzano bandiera bianca.

Parte la festa dei siciliani, che allentano la pressione in difesa e sbagliano qualcosa in attacco, mantenendo intatto però l’ampio margine, chiudendo sul 9-4 il terzo periodo prima del 13-8 finale che certifica formalmente il passaggio dell’Ortigia in finale, dove la formazione siracusana sfiderà in un doppio confronto la vincente tra Brescia ed Eger.

TABELLINO

ORTIGIA-ORADEA 13-8 (andata 10-4)

Ortigia: Tempesti, Cassia, Abela, A. Condemi, Di Luciano 2, Ferrero 2, Giacoppo 3, Gallo 4 (1 rig.), Rotondo, Rossi, Vidovic 1, Napolitano 1, Caruso. All. Piccardo

Oradea: G. Pijetlovic, V. Georgescu 1, Y. Inaba 1, Ilisie, Dragomirescu 1, R. Szabo 1, Popoviciu 2, Kovats, Colodrovschi 2, R. Georgescu, Czenk, Remes, Gavris. All. Costras

Note

Parziali: 2-0, 5-2, 2-2, 4-4. Sup. num.: Ortigia 6/12, Oradea 2/9. Rigori: Ortigia 1/1, Oradea 0/1. Nell’ultimo quarto Caruso sostituisce Tempesti, Gavris sostituisce G. Pijetlovic.

roberto.santangelo@oasport.it