Campagna: “Traguardo importante ma sabato voglio vincere"

Pass olimpico per Tokyo 2020 in tasca e qualificazione per la finalissima dei Mondiali. Sono questi i traguardi raggiunti dalla Nazionale italiana di pallanuoto maschile dopo aver sconfitto per 12-10 l’Ungheria in occasione della semifinale della rassegna iridata in corso di svolgimento a Gwangju, in Corea del Sud. Il Settebello ha messo in mostra una prestazione fantastica imponendosi grazie ad una bella rimonta dopo un primo quarto complicato ed ora è chiamato ad una nuova impresa contro la Spagna in finale. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal C.T. azzurro Sandro Campagna ai microfoni della Rai.

Sandro Campagna

Partita stupenda, piena di emozioni, di tattica, di tecnica, di forza fisica e mentale. Una partita bella anche da vedere per i telespettatori che hanno goduto per questo grandissimo risultato che è anche una mezza impresa per come siamo partiti, con gli infortuni che abbiamo avuto in una stagione così dura. Abbiamo fatto un mese e mezzo di lavoro straordinario con dei ragazzi fantastici, ma l’importante è che a Tokyo ci siamo. Questo è un traguardo importante ma sabato c’è una finale, con la Spagna che ci ha battuto l’anno scorso non concedendoci un gol a 4″ dalla fine. Sarà a mio avviso una partita equilibrata, loro mi hanno impressionato in questi giorni specialmente in fase difensiva. Adesso bisogna pensare alla finale perché se vedo qualche giocatore appagato vuol dire che non merita di andare a Tokyo. Sabato voglio vedere una squadra affamata che ha voglia di conquistare il titolo di Campione del Mondo perché della medaglia d’argento tra tre giorni non ne parla più nessuno, mentre quella d’oro rimane per tutta la vita. Echenique? Io lo sapevo perché stava giocando bene, ho analizzato la partita con la Grecia e l’ho preso da parte dicendogli che si stava comportando bene e che prima o poi il tiro sarebbe entrato“.

Gonzalo Echenique

Abbiamo fatto una partita molto molto buona, ci siamo qualificati per le Olimpiadi e per noi è importantissimo. Ho sempre avuto il supporto di Campagna, sono molto contento, ha molta fiducia in me, vuole farmi capire che io posso farcela. E’ stata una partita molto difficile, ne avevo disputate solo due fino adesso. Ero fuori ritmo. Però l’importante è che abbiamo vinto, sono molto orgoglioso di questa squadra. Sapevamo prima della partita che serviva tanta grinta per battere questa Ungheria. Però abbiamo giocato bene, abbiamo dato tutto quello che avevamo in acqua. Ora la finale con la Spagna, sono molto bravi, ma se giochiamo come oggi abbiamo la possibilità di batterli”.

Pietro Figlioli

Sono stra-felice per la mia seconda finale mondiale e per esserci qualificati a Tokyo. All’inizio loro sembravano dei supereroi. Nel secondo tempo si sono accese tutte le spie giuste e siamo andati avanti. La testa è già alla Spagna, li conosciamo bene. Ci dobbiamo prendere una bella rivincita dopo l’anno scorso, non l’ho digerita. Faremo del nostro meglio“.