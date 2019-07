Goleada storica ai Mondiali di pallanuoto femminile: Ungheria-Corea del Sud 64-0!

Ha del clamoroso ciò che è accaduto nel Gruppo B dei Mondiali di pallanuoto femminile, dove l’Ungheria era impegnata con le padrone di casa della Corea del Sud. Squadra praticamente al debutto a livello internazionale quella asiatica che ha ceduto di schianto: 64-0, nuovo record di reti in un match e ovviamente primato per lo scarto di gol tra una squadra e l’altra in favore delle magiare.

16-0, 18-0, 16-0 e 14-0 i parziali di un match che ha visto andare a segno tutte le giocatrici ungheresi con almeno un gol: Rebbeca Parkes grande protagonista con 11 reti.

Un risultato che si spiega con la poca professionalità delle giocatrici sudcoreane: soltanto una, il portiere, aveva giocato almeno una partita di pallanuoto in vita sua. Il resto della squadra della Corea del Sud era composto da nuotatrici convertite in pallanotiste. Ovviamente si tratta di una goleada che passerà ai libri di storia...

" Dopo la partita ci siamo dette che la prossima volta andrà meglio: è stato un onore giocare contro una squadra che abbiamo visto giocare solo su Youtube. Il problema è che erano molto più grosse e forti di quanto avessimo pensato. (Song Ye-seo) "

Gli altri risultati: Olanda-Sudafrica 33-0...

Più equilibrio tra Russia e Canada con le russe che si sono imposte 18-10. Nel Gruppo C emerge la Spagna che nello scontro diretto batte la Grecia per 14-4 ipotecando la prima piazza nel girone. Equilibrio tra Kazakistan e Cuba, 9-6.

Nel girone dell’Italia 8-6 della Cina sul Giappone, risultato non del tutto convincente, visto che le nipponiche dovrebbero essere di un livello piuttosto basso rispetto alle cinesi. Nel Gruppo A è sfida a due, come previsto ampiamente alla vigilia. Le campionesse olimpiche degli Stati Uniti passeggiano per 22-3 sulla Nuova Zelanda, quelle d’Europa dell’Olanda rispondono con il 33-0 sul Sudafrica. C’è attesa per lo scontro diretto.