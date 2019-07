Italia-Australia 10-9: debutto vincente per il Setterosa, quarti ipotecati

Un esordio migliore non poteva esserci, soprattutto dal punto di vista del risultato. Era molto probabilmente la partita più difficile per quanto riguarda la fase a gironi e il Setterosa ha superato questo ostacolo, nonostante delle difficoltà nel finale di gara. Inizia il Mondiale di pallanuoto femminile in quel di Gwangju (Corea del Sud) per la Nazionale italiana: le azzurre si sono imposte per 10-9 sull’Australia, dimostrando uno stato di forma, a tratti, davvero più che positivo. Questo match era fondamentale per poter ambire alla prima piazza nel raggruppamento D: le ragazze di Fabio Conti si lanciano verso i quarti di finale ma non dovranno sbagliare nei prossimi incontri. Servirà mantenere alta la concentrazione e provare a migliorare quei momenti nei quali il Setterosa ha ceduto soprattutto dal punto di vista psicologico. Queirolo e compagne torneranno in acqua tra due giorni con il Giappone, forse l’avversario più semplice da affrontare nel girone.

Primo quarto con la quinta marcia inserita per le azzurre che partono davvero a tutta. Un parziale di 3-0 per le ragazze guidate da Fabio Conti che vanno a segno con Arianna Garibotti, Roberta Bianconi e Valeria Palmieri. Nel secondo quarto si rifanno sotto le oceaniche che arrivano fino al -1, ma sul finale di parziale le azzurre allungano nuovamente: nel giro di due minuti si scatenano Bianconi e Garibotti che trovano il 6-2 di metà gara. Terzo quarto ancora favorevole per il Setterosa che, pur non trovandosi alla perfezione, riesce a gestire il margine: sempre +4 prima degli 8′ finali con le reti di Avegno, Palmieri e Queirolo. Ultimo quarto da incubo e con un finale thriller: l’Australia clamorosamente in 3′ si riporta sul -1 con un pressing forte e tante controfughe che fanno male alle azzurre. Avegno allunga nuovamente in controfuga, ma a 45” dal termine c’è nuovamente il minimo scarto con la rete di Webster. Queirolo e compagne non gestiscono bene il pallone lasciando 18” all’ultimo attacco oceanico: l‘ultimo tiro del match però si stampa sul palo e fa tirare un sospiro di sollievo a Fabio Conti.

Italia-Australia 10-9

Italia: Gorlero , Tabani , Garibotti 3, Avegno 2, Queirolo 1, Aiello , Picozzi , Bianconi 2, Emmolo , Palmieri 2, Chiappini , Viacava , Lavi . All. Fabio Conti

Australia: Palm , Gofers 1, Buckling 2, Halligan , Bishop , Knox , Webster 4, Ridge 1, Arancini , L. Mihailovic 1, Armit , Steere , Yanitsas . All. Predrag Mihailovic

Arbitri: DERVIEUX (FRA), MOLLER (ARG)

Note:

Parziali: 3-0 3-2 3-3 1-4 Nessuna è uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Italia 6/12 e Australia 1/9 + un rigore.

