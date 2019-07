Una bestia nera, un avversario durissimo da affrontare. L’Ungheria estromette nuovamente il Setterosa da un’importante manifestazione internazionale: dopo gli Europei dello scorso anno, questa volta la Nazionale italiana deve arrendersi nei quarti di finale dei Mondiali di pallanuoto femminile in quel di Gwangju (Corea del Sud), ancora una volta di misura, per 7-6. Una prestazione incolore quella delle ragazze di Fabio Conti: tanti errori, soprattutto in zona offensiva. Queirolo e compagne escono dunque dalla competizione iridata e saranno costrette a passare dal torneo preolimpico per conquistare il pass a Cinque Cerchi per Tokyo 2020, con l’obiettivo di confermare la medaglia d’argento di Rio 2016.

Primo quarto da dimenticare per il Setterosa che impiega più di 5′ a sbloccarsi. L’Ungheria è praticamente perfetta, le azzurre invece faticano ad andare a segno, fallendo anche molte volte la superiorità. Illes e Leimeter trovano il doppio vantaggio magiaro, Avegno accorcia le distanze in superiorità, Keszthelyi riallunga e Picozzi, al suo primo gol del Mondiale, trova di nuovo il -1. Gurisatti allo scadere però trova nuovamente il break. Nel secondo quarto sale in cattedra una super Gorlero che para praticamente tutto il possibile. Chiappini in superiorità ed Emmolo con il suo mancino (non con poca fortuna) accorciano le distanze, portando a metà gara il Setterosa sul -1. Tantissimo equilibrio nel terzo quarto, quello della verità: prevalgono le difese e gli errori. Tabani con uno splendido schema in superiorità trova il momentaneo pareggio, Gurisatti su rigore però allunga nuovamente. Ad inizio secondo quarto Elisa Queirolo trova nuovamente il pari, ma la rete di Leimeter in superiorità spegne i sogni di gloria alle ragazze di Fabio Conti, che ci provano in tutti i modi ma non riescono a trovare la porta.

Il tabellino

Italia-Ungheria 6-7

Italia: Gorlero , Tabani 1, Garibotti , Avegno 1, Queirolo 1, Aiello , Picozzi 1, Bianconi , Emmolo 1, Palmieri , Chiappini 1, Viacava , Lavi . All. Conti

Ungheria: Gangl , Szilagyi 1, Parkes , Gurisatti 2, Rybanska , Horvath , Illes 1, Keszthelyi 1, Leimeter 2, Gyongyossy , Csabai , Valyi , Magyari . All. Biro

Arbitri: Margeta (Slo), Putnikovic (Cro)

Note

Parziali: 2-4 2-1 1-1 1-1 Uscite per limite di falli Bianconi (I) a 3’00” e Szilagyi (U) a 5’25” del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 3/12 e Ungheria 4/12 + un rigore

