Olanda-Italia 5-10. Il Setterosa giocherà con la Russia per il quinto posto

Il Setterosa doppia l’Olanda nella gara che vale l’accesso alla finale per il quinto posto ai Mondiali di pallanuoto femminile vincendo per 10-5 e guadagnando il confronto con la Russia, che si giocherà venerdì 26 alle ore 8.30 italiane. L’Italia oggi incrementa il proprio vantaggio quarto dopo quarto, portando agevolmente a casa la sfida tra le grandi deluse della rassegna iridata.

Nel primo quarto parte subito bene il Setterosa del CT Fabio Conti, in gol con Tabani. Le olandesi pervengono al pareggio, ma l’Italia riesce subito a scavare il primo solco, grazie alle realizzazioni di Avegno e Garibotti. L’Olanda accorcia in apertura di secondo periodo, ma Emmolo in superiorità restituisce il +2 alle azzurre. Ritornano sotto le olandesi, ma negli ultimi minuti Bianconi su rigore ed Avegno portano il Setterosa a metà gara avanti 6-3.

Nella terza frazione è ancora Avegno ad andare in rete, chiudendo virtualmente la gara, con le olandesi non riescono a fare molto, se non tornare al massimo al -3. Una grande azione individuale di capitan Queirolo torna a ridare il +4 alle azzurre, che entrano negli ultimi otto minuti sull’8-4. L’ultimo quarto si apre con il gol concesso dal VAR a Chiappini, l’Olanda trova il 5-9, ma ancora Avegno, questa volta su rigore, firma il 10-5 finale.