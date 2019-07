Settebello, che spettacolo! Ungheria battuta, è finale e qualificazione a Tokyo 2020

Ancora una volta, Settebello di gloria. Di cuore. Dio Goduria. Ai mondiali di nuoto i ragazzi di Sandro Campagna proseguono la loro grande corsa centrando la finale dopo una partita spettacolare contro la solita, eterna, Ungheria.

Una classica della pallanuoto che è finita nuovamente agli azzurri, bravissimi a rientrare dopo un avvio tutt’altro che semplice. Anzi, nel primo periodo, al di là del vantaggio, gli azzurri erano andati in grande difficoltà, subendo un parziale di 4-1 e soprattutto permettendo sempre all’Ungheria di andare in gol ogni qualvolta di trovasse in superiorità numerica. Un 4 su 4 che aveva permesso all’Ungheria di chiudere sul 4-2.

La reazione fondamentale però è stata quella del secondo periodo, dove l’Italia nel giro del primo minuto ha chiuso il gap infilando 2 gol in meno di un minuti. I problemi di superiorità, che avevano visto l’Italia concludere con un misero 1 su 4 nel primo periodo, sono messi da parte con un decisamente più valido 3 su 4. Un parzialone complessivo di 5-1 a favore dei ragazzi di Campagna, che andavano così al mini riposo avanti sul 7-5.

Il Settebello di Sandro Campagna ai mondiali di nuoto di Gwangju 2019. Gli azzurri centrano la finale con la Spagna e strappano il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020Getty Images

Un gap che l’Italia da quel momento è sempre stata in grado di gestire, nonostante l’Ungheria si sia più volte avvicinata e fatta minacciosa. Il terzo parziale, di equilibrio, ha visto identiche percentuali: 1 su 3 per entrambe le squadre con l’uomo in più in acqua; 2-2 nel termine delle reti complessive.

Nel quarto e ultimo tempo però l’Italia ha saputo soffrire, ma anche difendersi. L’Ungheria, meno lucida anche dal punto di vista fisico dopo la gran lotta, ha sporcato i suoi parziali in superiorità siglando solo 2 gol su 5 superiorità numeriche disponibili. Gli azzurri hanno chiuso allora i conti con un super Gonzalo Echenique (4 gol complessivi) e il sigillo finale di Luongo, che sul 12 a 10 ha scritto la parola fine.

L’Italia ha centrato così la sua sesta finale mondiale della storia e andrà alla caccia del 4° titolo iridato (vinto per l’ultima volta nel 2011 contro la Serbia). L’avversaria sarà la Spagna, di nuovo in finale mondiale 10 anni dopo la sua ultima volta. (ultimo incrocio a livello mondiali nel 2013 ai quarti, quando vinse il Settebello proprio in casa degli spagnoli in quel di Barcellona).

Oltre a questo però, la notizia, è nella qualificazione di diritto alle prossime Olimpaidi di Tokyo 2020. Il Settebello ci sarà. Come sempre c’è stato. Una garanzia di uno sport che in Italia, da una vita, non tradisce mai le aspettative.