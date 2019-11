Con una prima parte di gara perfetta il Catania passa per 11-13 in casa delle campionesse d’Europa del Sabadell e si aggiudica la Supercoppa Europea di pallanuoto femminile: sugli scudi per le etnee Arianna Garibotti, autrice di cinque gol. Le siciliane vendicano così la sconfitta patita lo scorso anno nei quarti di Champions League con conseguente retrocessione nel LEN Trophy, poi conquistato dalla compagine isolana.

Nel primo quarto partono forte le etnee, che difendono per due volte in inferiorità e colpiscono con Emmolo a metà frazione, poi arriva immediato il raddoppio su rigore di Garibotti. Le padrone di casa si sbloccano con Garcia, ma McKelvey ristabilisce le distanze e così si va al primo riposo sul 3-1 per il Catania.

Forca accorcia nuovamente in avvio di seconda frazione, ma poi sale in cattedra la difesa dell’Orizzonte, con Gorlero impeccabile, mentre le etnee fanno malissimo in attacco e centrano un parziale di 6-0 con la tripletta di Garibotti, la doppietta di Marletta e la rete di Viacava per il 9-2 con cui si arriva a metà gara.

Prevedibile la reazione delle iberiche in avvio di terzo parziale, e così il Sabadell si riporta sul 5-9 con le reti di Cordobes, Sohi e Forca. Le siciliane ricacciano indietro le avversarie grazie ai gol di Aiello e Palmieri, ma le campionesse d’Europa trovano un nuovo parziale di 3-0 firmato da Ortiz ed Eggens (doppietta) per l’8-11 con cui si arriva agli ultimi otto minuti.

La quarta frazione vede l’Orizzonte provare a chiudere il match grazie alle realizzazioni di Palmieri e Garibotti per l’8-13, poi il disperato tentativo di rimonta delle padrone di casa si ferma sull’11-13 (in rete Arino, Eggens e Garcia), quando il Catania, negli ultimi due minuti, si compatta in difesa e porta a casa il primo trofeo continentale stagionale.

