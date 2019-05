Pallanuoto, la finale Scudetto sarà tra Pro Recco ed AN Brescia

Una sfida molto più intensa di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia: il Posillipo non risente delle fatiche dei quarti di finale di ieri ed impone il proprio gioco nella semifinale della Final Six di Trieste valida per l’assegnazione dello scudetto dell’A1 di pallanuoto maschile. I campani, che affrontavano la testa di serie numero 1 del torneo, i campioni della regular season, l‘AN Brescia, sono usciti sconfitti al termine di un match molto lottato per 9-7. Tantissimo equilibrio nelle prime fasi di gara, con l’esperienza e la qualità della compagine di Sandro Bovo che è riuscita ad averne la meglio. Da segnalare però un super Edoardo Manzi, giovane ex di lusso, autore di tre reti.

AN Brescia-CN Posillipo 9-7

AN Brescia: Del Lungo, Garrozzo, C. Presciutti 1, Figlioli 1, Gallo 1, Rizzo 1, Muslim 1, Nora 2, N. Presciutti 1, Bertoli 1, Janovic, Vukcevic, Morretti. All. Bovo.

CN Posillipo: Sudomlyak, Kopeliadis, Di Martire, Picca, Mattiello 1, Di Martire, Marziali 1, Rossi, Papakos, Scalzone, Manzi 3, Saccoia 2, Negri. All. Brancaccio.

Arbitri: Paoletti e Ercoli.

Note: parziali 2-2, 2-1, 3-2, 2-2. Usciti per limite di falli Saccoia (P) a 1’35, Janovic (B) a 1’58, Figlioli (B) a 5’03 e Bertoli (B) a 6’00 del quarto tempo. Superiorità numeriche: AN Brescia 8/15, CN Posillipo 6/12. Ammoniti per proteste il tecnico Bovo (B) a 5’44 del secondo tempo e Brancaccio (P) a 2’24 del quarto tempo. Negri (P) in porta dall’inizio. Spettatori 500 circa.

L’ultimo atto sarà dunque quello più atteso, visto e rivisto nelle ultime stagioni: AN Brescia contro Pro Recco, con i pluri campioni d’Italia che vogliono continuare a trionfare.