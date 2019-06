Pro Recco batte Barceloneta 8-7: liguri chiudono al 3° posto in Champions League

Una vittoria che lascia l’amaro in bocca. La Pro Recco si impone nella finalina della Champions League contro il Barceloneta con il risultato di 8-7 e chiude al 3° posto nella massima competizione europea, un anno dopo la piazza d’onore arrivata in quel di Genova. Ci si poteva aspettare molto di più dalla banda di Ratko Rudic che era arrivata in Germania con l’obiettivo di puntare alla vittoria, invece, si è dovuta arrendere nuovamente alla bestia nera Olympiacos.

È l’ex di lusso Gonzalo Echenique a dare la gioia parziale ai recchelini: l’italo argentino, per ben tre anni in Catalogna da stella, ha timbrato il gol partita a 2 minuti dalla fine con un bel mancino. Non una giornata da ricordare per Ivovic e compagni che hanno nuovamente sofferto in fase difensiva, non dimostrandosi al 100% neanche in quella realizzativa. Il top-scorer è Filipovic, assente ingiustificato in semifinale, ottima anche la prestazione di Niccolò Figari.