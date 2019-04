Pro Recco-Brescia 12-6: liguri a punteggio pieno, lombardi ora terzi

Per la quarta volta in stagione la Pro Recco batte il Brescia: ai successi in campionato, Coppa Italia e nell’andata della Champions League, si aggiunge il successo di questa sera maturato sempre nella massima competizione continentale della pallanuoto con un netto 12-6. I liguri restano a punteggio pieno mentre i lombardi si vedono superati al secondo posto dal Barceloneta.

Nel primo quarto partono forte i recchelini, che con la doppietta di Ivovic e la marcatura di Filipovic nella prima parte vanno subito sul 3-0. Il solco è scavato, e nel secondo periodo i padroni di casa concedono qualcosa in più in difesa, pur restando cinici in avanti: ne viene fuori un 3-3 che manda le squadre al riposo lungo sul 6-3.

Ancora equilibrio nel terzo parziale, con le difese allegre soprattutto negli ultimi secondi: la Pro Recco sale fino al +5 sull’8-3, ma il Brescia rientra fino al 6-8, infine Di Fulvio a fil di sirena ristabilisce le tre reti di distanza. L’ultimo quarto è un monologo recchelino, con le reti di Kayes, Filipovic e Mandic per il 12-6 finale.

TABELLINO

PRO RECCO-AN BRESCIA 12-6

Pro Recco: Bijac, F. Di Fulvio 2, Mandic 1 (rig.), Dobud 1, Molina 1, Velotto, Aicardi, Echenique, Figari, F. Filipovic 3, A. Ivovic 2, Kayes 2, Massaro. All.: Rudic.

AN Brescia: Del Lungo, G. Garozzo, C. Presciutti 3, Figlioli, Gallo, Rizzo, Muslim 2, Nora, N. Presciutti, Bertoli 1, M. Janovic, Vukcevic, Morretti. All.: Bovo.

Arbitri: Margeta (Slo) e Stavridis (Gre).

Note: Parziali: (3-0, 3-3, 3-3, 3-0). Sup. num.: Pro Recco 7/11, Brescia 3/9. Rigori: Pro Recco 1/1.

roberto.santangelo@oasport.it