Sandro Campagna: "La partita perfetta in finale. Italia, è venuto fuori l'orgoglio"

Sabato indimenticabile per l’Italia che ha vinto i Mondiali 2019 di pallanuoto maschile, il Settebello è semplicemente stato mitologico nella Finale andata in scena a Gwangju, ha travolto la Spagna con un perentorio 10-5 e ha cconquistato il quarto titolo iridato della sua storia. La nostra Nazionale è tornata sul tetto del Pianeta a otto anni di distanza da Shanghai 2011, la cavalcata in Corea del Sud si è conclusa con una splendida medaglia d’oro che ripaga i sacrifici di un gruppo coeso e compatto che si lancia così con grande ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il CT Sandro Campagna ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Federnuoto: “La partita perfetta, in una giornata perfetta, nella finale di un Mondiale. Oggi sono venuti fuori il nostro gioco, la nostra personalità e il nostro orgoglio. I ragazzi sono stati perfetti, eccezionali. Siamo cresciuti alla distanza in questo campionato del mondo: all’inizio non stavamo benissimo. Nella sofferenza siamo venuti fuori alla grande. Il prossimo anno ci sarà ancora più tensione, un’Olimpiade è sempre differente: questo è stato un test. Voglio ringraziare anche tutto il mio staff, determinante sempre. Un ringraziamento particolare al presidente della Federazione Italiana Nuoto che sa alla perfezione come gestire i settori agonistici“.