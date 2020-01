Settebello spettacolare: 10-6 alla Grecia nel debutto degli Europei di Budapest

Era una partita già decisiva per il primato nel girone ed è arrivata la vittoria per il Settebello all’esordio degli Europei 2020 di pallanuoto scattati Budapest. L’Italia ha infatti battuto per 10-6 la Grecia, prenotando l’accesso diretto ai quarti di finale della competizione.

Cronaca

Nel primo quarto il gol che apre la sfida è dei ragazzi di Campagna, in superiorità con Luongo, ma Gounas prima e Argyropoulos poi, ribaltano il punteggio portando gli ellenici avanti al primo intervallo. Nella seconda frazione Dolce pareggia, ma alla prima occasione Kapotsis riporta avanti i greci. Bodegas trova il nuovo pari, poi Figlioli riporta gli azzurri in vantaggio. Fontoulis però non ci sta e firma il 4-4 con cui si arriva a metà gara.

Nel terzo periodo arriva finalmente il break del Settebello, che va in gol, sempre a uomini pari, con Di Fulvio, Figlioli e Luongo. La rete di Mourikis rovina un periodo altrimenti perfetto e riporta gli ellenici a -2. Nell’ultimo quarto la Grecia viene ben imbrigliata dagli azzurri ed ecco che il gol di Echenique restituisce il triplo vantaggio agli italiani. Non è finita. Di Fulvio si fa parare un rigore a metà frazione e Genidounias trova ancora il -2. Echenique però trova subito la rete della sicurezza, poi, in tranquillità, Renzuto firma il gol del definitivo 10-6.

Tabellino

Italia-Grecia 10-6

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1, Luongo 2, Figlioli 2, Fondelli, Velotto, Renzuto Iodice 1, Echenique 2, Figari, Bodegas 1, Aicardi, Dolce 1, Nicosia. All. Campagna

Grecia: Zerdevas, Genidounias 1, Skoumpakis, Kapotsis 1, Fountoulis 1, Papanastasiou, Dervisis, Argyropoulos 1, Mourikis 1, Kolomvos, Gounas 1, Vlachopoulos, Galanidis. All. Vlachos

Arbitri: Kun (Hun) e Miskovic (Mne)