Setterosa, esordio sul velluto agli Europei: Germania piegata 13-4

Doveva essere un esordio sul velluto e così è stato per il Setterosa agli Europei 2020 di pallanuoto femminile scattati oggi a Budapest, in Ungheria: l’Italia ha infatti strapazzato per 13-4 la Germania, facendo un ottimo lavoro anche in ottica differenza reti e, soprattutto, non subendo gol in inferiorità numerica.

Le azzurre partono forte e non si fanno più riprendere

Partono forte le ragazze di Paolo Zizza, avanti 4-2 al termine del primo quarto, grazie alle reti di Garibotti, Palmieri, Emmolo e Marletta, mentre le tedesche con la doppietta di Eggert cercano di non uscire subito dal match. Nella seconda frazione il Setterosa allarga il gap, prima col rigore di Garibotti, poi con le reti di Chiappini, Tabani ed Aiello, che si iscrivono a referto. Il 9-4 di metà gara arriva con i gol di Palmieri per la Nazionale italiana e di Deike e Pannasch per la selezione teutonica. Nella seconda parte di gara l’Italia alza l’intensità in difesa, non facendo segnare più le tedesche, ma il Setterosa allenta anche un po’ la pressione in attacco, sporcando il ruolino immacolato in superiorità. Nel terzo periodo vanno in gol Garibotti e Bianconi per l’11-4, mentre nella Germania va fuori per raggiunto limite di falli Deike. Nell’ultimo quarto c’è spazio anche per Sparano tra i pali al posto di Gorlero, e le reti di Carrega e Marletta fissano lo score sul definitivo 13-4.

Il tabellino

Germania-Italia 4-13

Germania: Saurusajtis , Vosseberg , Hinz , Eggert 2, G. Deike 1, I. Deike , Vunder , Fry , Steifel , Heerdt , Pannasch 1, Krukenberg , Kerssenboom . All. Troost.

Italia: Gorlero , Tabani 1, Garibotti 3, Avegno , Queirolo , Aiello 1, Marletta 2, Bianconi 1, Emmolo 1, Palmieri 2, Chiappini 1, Carrega 1, Sparano . All. Zizza.

Arbitri: Santos (Por), Dreval (Rus).

Note: Parziali: 2-4 2-5 0-2 0-2 Uscita per limite di falli G. Deike (G) a 2’55 del terzo tempo. Superiorità numeriche: Germania 0/2 e Italia 4/6 + un rigore. Spettatori 100 circa. Sparano (I) subentra a Gorlero a 3’13 del quarto tempo.