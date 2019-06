Setterosa in semifinale in World League: 15-10 al Canada nonostante la ripetizione del 4° periodo

Il Setterosa soffre per metà partita complicandosi la vita in una gara che sembrava essersi messa in discesa, poi nel terzo quarto mette la freccia e supera il Canada ai quarti per 15-10, conquistando il pass per la semifinale dove si affronterà la Russia. Una partita incredibile, durata 8 minuti in più: un errore tecnico del tavolo della giuria ha permesso alle nordamericane di presentare reclamo ed ottenere la ripetizione dell’ultimo quarto di gioco della partita, che ha visto però le azzurre trionfare comunque con il 15-10 finale.

Cronaca

Nel primo quarto, l’Italia sciupa subito una ghiotta occasione, con Bianconi che si fa parare un rigore da Gaudreault. Garibotti sblocca dopo un minuto e mezzo, Bianconi raddoppia a ruota, poi ancora Garibotti sigla il 3-0 prima di metà tempo. D’improvviso però il Setterosa si spegne, sbandando in difesa. Il Canada prende fiducia e rimonta con Bekhazi suona la carica, McKee firma il -1 e Crevier trova l’aggancio a 20″ dalla prima sirena con il 3-3 di fine quarto. Il momento buio delle azzurre continua, tanto che proprio a metà tempo Wright firma il sorpasso. Ci mette ancora un po’ l’Italia per scuotersi, poi Avegno trova la rete del pari dopo quasi 10′ di digiuno ed il Setterosa ritrova fiducia, tanto che Garibotti a 13″ da metà gara sigla il 5-4.

La terza frazione è quella del definitivo allungo delle azzurre con l’Italia che non sbaglia più nulla in attacco e trova il primo break con Bianconi e Palmieri. Alogbo accorcia, ma Bianconi è incontenibile e sigla altre due reti, per il 9-6 che indirizza il match. Mc Kelvey prova a tenere in gara le nordamericane, ma nell’ultimo minuto Garibotti ed Avegno chiudono la sfida per l’11-7 con cui si arriva agli otto minuti finali. Nell’ultimo quarto Chiappini firma il +5, poi l’Italia ha un altro piccolo passaggio a vuoto in difesa concedendo le realizzazioni di Christmas e Bekhazi. Bianconi ricaccia indietro le nordamericane, che provano comunque a farsi pericolose dopo la nuova marcatura di Christmas, ma Bianconi fissa il punteggio sul 14-10.

Poi il ricorso canadese

A fine terzo periodo il punteggio recitava 11-7 per l’Italia, ma nei secondi finali Queirolo era stata espulsa per 20″. Il Canada non aveva giocato la superiorità provandolo a fare in avvio di ultima frazione, in caso di vittoria dello sprint. Queirolo però è rientrata in acqua normalmente con le compagne e non nel pozzetto. Da qui il reclamo canadese e la ripetizione degli ultimi otto minuti, dove però l’Italia ha chiuso con un parziale di 4-3 grazie alle doppiette di Tabani e proprio Queirolo, che hanno fissato il punteggio conclusivo sul 15-10.