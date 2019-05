Si aprono oggi le Final Six della Serie A1 2018-2019 di pallanuoto, ultimo appuntamento della stagione che andrà in scena a Trieste in questo fine settimana. Tra gli uomini più attesi c’è naturalmente Stefano Tempesti che si appresta a compiere 40 anni, ma non perde la consueta determinazione. Alla Gazzetta dello Sport il portiere della Pro Recco, unico presente negli ultimi tredici scudetti vinti consecutivamente dalla formazione ligure, ha confidato le proprie impressioni alla vigilia di una manifestazione nella quale per la prima volta non sarà protagonista, avendo ricoperto quest’anno il ruolo di secondo del croato Marko Bijac:

" La voglia e l’entusiasmo sono sempre gli stessi, sapevo che quest’anno avrei avuto poco spazio e ho accettato il ruolo senza problemi, pur con la speranza di giocare di più. "

La volontà di trovare maggiore spazio e di potersi giocare le proprie carte anche in chiave azzurra dovrebbe spingere il portiere italiano a lasciare la Pro Recco nella prossima stagione e tra le possibili destinazioni ci sono Busto Arsizio, Siracusa e Firenze. La condizione posta dal Commissario Tecnico Sandro Campagna è infatti quella di giocare con continuità e Tempesti ha tutte le intenzioni di prendere parte a Tokyo 2020, in quella che sarebbe la sua sesta Olimpiade:

Non voglio rinunciare al sogno dei Giochi, certo. In ogni caso, sarebbe solo una parentesi perché vedo il mio futuro a Recco anche quando smetterò. Magari da dirigente"

A tal proposito, negli ultimi giorni la FINA è sembrata prossima ad accettare la presenza di altri due giocatori che non sarebbero iscritti a referto e non sarebbero ammessi al Villaggio Olimpico, ma che potrebbero accompagnare la squadre e subentrare nel corso della manifestazione. Tempesti non ha nessun dubbio:

" Personalmente ci andrei anche per fare tribuna. "

