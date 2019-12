Su Eurosport i Mondiali di pallanuoto Under 20: si parte il 12 con Italia-Usa

Milano, 11 dicembre 2019 – Verso Tokyo 2020 un’altra disciplina olimpica, che ha scritto molte pagine di storia dello sport italiano, sbarca su Eurosport. Dal 12 al 20 dicembre, Eurosport 2 ed Eurosport Player trasmetteranno i Mondiali di pallanuoto FINA World Junior Water Polo Championships: competizione riservata agli atleti nati a partire dal 1999.

I match dell’Italia ai Mondiali di pallanuoto Under 20 su Eurosport 2 ed Eurosport Player:

• Giovedì 12 dicembre: USA-ITALIA LIVE Eurosport Player alle 18:00 / E2 alle 23:05

• Sabato 14 dicembre: ITALIA-IRAN LIVE E2 - EP alle 7:30

• Domenica 15 dicembre: MONTENEGRO-ITALIA LIVE EP alle 16:50 / E2 alle 00:00

• Lunedì 16 dicembre: ITALIA-KUWAIT LIVE E2 - EP alle 12:50

Eurosport 2 è disponibile sul canale 211 di Sky e DAZN

Con venti squadre dai cinque continenti e l’Italia inserita nel gruppo C con Montenegro, Kuwait, Iran e Stati Uniti, la Nazionale del ct Carlo Silipo debutterà giovedì 12 dicembre alle 18:00 contro la formazione americana: un match già fondamentale in ottica primo posto, che consentirebbe all’Italia di accedere direttamente ai quarti di finale senza passare dagli ottavi.

Se la Nazionale italiana accederà alle ultime fasi del torneo, Eurosport trasmetterà in diretta il suo match di ottavi di finale (in programma il 17/18 dicembre), quarti di finale (18 dicembre), semifinali (19 dicembre) e finali venerdì 20 dicembre: alle 13:00 per il bronzo, alle 16:00 per il titolo.

I Mondiali di pallanuoto Under-20 sono giunti alla 20a edizione e si svolgono in Kuwait come vent’anni fa, quando fu l’Italia a vincere il torneo. Azzurrini campioni del mondo nel 1993, 1999 e 2013 di una rassegna nata a Milano nel 1981 e alla base dei successi del Settebello che ha vinto una medaglia d’argento (Londra 2012) e un bronzo (Rio 2016) alle ultime due Olimpiadi, ma soprattutto è campione mondiale in carica da Gwangju 2019.

Il tecnico federale Carlo Silipo ha convocato per i Mondiali Under-20 Francesco De Michelis, Andrea Tartaro, Matteo Spione (Roma Nuoto), Andrea Narciso e Mattia Antonucci (Lazio Nuoto), Filippo Ferrero (CC Ortigia), Gianpiero e Massimo Di Martire (CN Posillipo), Vincenzo Tozzi (Acquachiara ATI 2000), Mario Guidi (Iren Genova Quinto), Ettore Novara (RN Savona), Francesco Di Donna (Bogliasco 1951) e Michele Mezzarobba (Pallanuoto Trieste).