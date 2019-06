Super Final World League: Australia-Italia 9-11, il Setterosa vince all'esordio

L’Italia soffre ma alla fine esce dall’acqua con i primi tre punti di queste Super Final di World League di pallanuoto femminile: il Setterosa di Fabio Conti supera l’Australia per 11-9 nella gara d’esordio della competizione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia aggancia in vetta al Girone A l’Olanda, vittoriosa con la Cina, mentre nell’altro raggruppamento gli USA superano l’Ungheria e la Russia piega il Canada ai rigori.

A Budapest nella prima frazione parte bene l’Italia con la rete in superiorità di Garibotti, ma in tre minuti e mezzo le oceaniche trovano tre reti. Nel finale Avegno ha il merito di riportare l’Italia sul -1 al primo intervallo. Nel secondo parziale escono fuori le azzurre: doppietta in avvio di Chiappini, Palmieri firma la rete del 5-3, primo break azzurro. Inizia un lungo tira e molla con le australiane che per due volte tornano a -1 e prima Garibotti e poi Avegno le ricacciano indietro. L’Australia ha però la forza di arrivare a metà gara sotto 6-7.

Ad inizio terza frazione nuovo strappo azzurro, con Palmieri e Garibotti che portano il Setterosa al massimo vantaggio sul 9-6, ma nell’ultimo minuto le oceaniche hanno ancora una volta il merito di rientrare fino al 9-8. Gli ultimi otto minuti hanno ancora una volta un inizio italiano, con la doppietta di Bianconi che respinge indietro le australiane per l’11-8. Arancini trova il -2 a meno di un minuto e mezzo dalla fine, poi Gorlero mette il punto esclamativo alla serata parando il rigore di Webster sulla sirena finale, difendendo l’11-9.

TABELLINO

Australia-Italia 9-11

Australia: Hedges , Gofers 2, Buckling 2, Halligan 1, Bishop 2, Knox 1, Webster , Arancini 1, Mihailovic , Armit , Steere , Longman . All. Mihailovic

Italia: Gorlero , Tabani , Garibotti 3, Avegno 2, Queirolo , Aiello , Picozzi , Bianconi 2, Marcialis , Palmieri 2, Chiappini 2, Viacava , Lavi . All. Conti

Arbitri: Ohme (Ger), Dabbagihan (USA)

Note Parziali: 3-2 3-5 2-2 1-2 Australia con dodici giocatrici a referto. Spettatori 100 circa. Superiorità numeriche: Australia 6/13 +1 rigore (parato da Giulia Gorlero a Webster nel quarto tempo a 1 secondo dal termine), Italia 7/10. Nessuna uscita per limite di falli.

