La pallanuoto a Tokyo 2020: formula, partecipanti e calendario del torneo olimpico

Sede e formula del torneo

I tornei si disputeranno dal 25 luglio al 9 agosto al Tokyo Tatsumi International Swimming Center. Sono dodici le squadre al via nella competizione maschile, divise in due gironi da sei. Passano ai quarti le migliori quattro di ogni gruppo, sfidandosi poi nell'eliminazione diretta fino all'oro. Nel torneo femminile partecipano dieci squadre, divise in due gironi da cinque. Ai quarti le migliori quattro di ogni gruppo.

Il Settebello sul podio di GwangjuGetty Images

Partecipanti

Nel torneo maschile ci sono nove Nazioni già sicure del pass: Giappone, Serbia, Spagna, Italia, Ungheria, Stati Uniti, Australia, Sudafrica e Kazakhstan. Le ultime tre usciranno dal preolimpico in programma tra il 22 e il 29 marzo a Rotterdam. Nel torneo femminile sono otto i posti già assegnati: Giappone, Stati Uniti, Spagna, Canada, Australia, Sudafrica, Russia e Cina. Il quadro si completerà dopo il preolimpico in programma a maggio con data e sede da definire (torneo previsto a Trieste ma spostato a causa dell'emergenza coronavirus).

Calendario

25 luglio - Fase a gironi donne

26 luglio - Fase a gironi uomini

27 luglio - Fase a gironi donne

28 luglio - Fase a gironi uomini

29 luglio - Fase a gironi donne

30 luglio - Fase a gironi uomini

31 luglio - Fase a gironi donne

1° agosto - Fase a gironi uomini

2 agosto - Fase a gironi donne

3 agosto - Fase a gironi uomini

4 agosto - Quarti donne

5 agosto - Quarti uomini

6 agosto - Semifinali donne

7 agosto - Semifinali uomini

8 agosto - Finali donne

9 agosto - Finali uomini

L'Italia

Il Settebello si è qualificato grazie al trionfo mondiale di Gwangju, nel luglio 2019, e vanta discrete possibilità di andare a medaglia. Il Setterosa si giocherà l'ultima chance di qualificazione al preolimpico.

Storia

La pallanuoto è uno degli sport più longevi dei Giochi Olimpici moderni, essendo nel programma fin da Parigi 1900. Nelle prime due edizioni giocarono dei club in rappresentanza delle Nazionali. La squadra più titolata è di gran lunga l'Ungheria, con nove ori e 15 podi in venti partecipazioni totali. Uno sport glorioso anche per l'Italia, capace di vincere questo torneo per tre volte (1948 1960, 1992) e un totale di 8 podi, comprese le ultime due edizioni. Al femminile la storia è molto più recente: la pallanuoto è nel programma da Sydney 2000 e ha visto gli Stati Uniti trionfare nelle ultime due edizioni. Ma l'Italia c'è nel medagliere, grazie all'oro di Atene e l'argento di Rio.