A1 Femminile: Conegliano vince lo scontro diretto con Busto Arsizio, Firenze e Chieri in Coppa

Santo Stefano in campo per la Serie A1 di volley femminile, il massimo campionato italiano ha disputato la 13^ giornata, l’ultima del girone d’andata la cui classifica ha anche delineato il tabellone della Coppa Italia. Il turno post-natalizio è stato anche l’ultimo prima di una lunga pausa, si tornerà infatti a giocare soltanto a metà gennaio in modo da lasciare spazio ai tornei preolimpici che andranno in scena dal 7 al 12 gennaio (in palio gli ultimi cinque pass per i Giochi, l’Italia è già qualificata).

Conegliano è sempre più padrona del torneo e ha demolito Busto Arsizio nello scontro diretto tra le prime due della classe: le Campionesse del Mondo si sono imposte con un roboante 3-0, un successo netto e schiacciante con parziali imbarazzanti (le Farfalle non sono mai andate oltre i 15 punti) che certifica lo strapotere della corazzata veneta. Le Campionesse d’Italia ora hanno sei punti di vantaggio proprio su Busto Arsizio, un margine importante quando siamo a metà della stagione. Le protagoniste sono state l’opposto Paola Egonu (18 punti) e la schiacciatrice Kimberly Hill (12) ben imbeccate da Joanna Wolosz, 7 punti per il martello Indre Sorokaite che continua a sostituire l’acciaccata Miriam Sylla mentre tra le fila delle bustocche non ci sono atlete in doppia cifra (8 marcature di Karsta Lowe).

Novara occupa il terzo posto a dieci punti di distacco dalla capolista, le Campionesse d’Europa hanno espugnato il campo di Bergamo per 3-0 soffrendo soltanto nel primo set concluso ai vantaggi: Elitsa Vasileva (14), Jovana Brakocevic (12), Cristina Chirichella (11 punti, 3 muri) guidano la compagine piemontese verso un successo cruciale che permette di chiudere il girone d’andata davanti a Scandicci, Casalmaggiore e Monza. Le toscane proseguono nella loro risalita, il quarto posto inizia a essere confortante dopo un pessimo avvio di campionato: 14 punti (3 muri) di Samantha Bricio e 11 di Elena Pietrini fiaccano la piccola Filottrano a cui non è bastata Laura Partenio (12). Le lombarde hanno regolato Caserta per 3-1 di fronte al proprio pubblico: Danielle Cuttino (19 punti), Mina Popovic (18) e Caterina Bosetti (14, 5 muri) sono state protagoniste del successo contro le campane che restano al penultimo posto, ora arriveranno davvero i licenziamenti di massa promessi dal Presidente Turco?

Le brianzole hanno invece avuto la meglio contro Firenze per 3-0: Hanna Orthmann (14 punti, 3 aces) e Anna Danesi (13 punti, 6 muri) hanno trascinato le rosablù contro le toscane di Daly Santana (12). Cuneo ha sconfitto Perugia per 3-1 in un fondamentale scontro diretto per la salvezza, le piemontesi iniziano a respirare grazie a Yamila Nizetich (21 punti) e Sonia Candi (17) mentre le umbre di Rosamaria Montibeller (16) restano sempre in fondo alla classifica. Brescia ha sconfitto Chieri al tie-break, show di una straripante Camilla Mingardi autrice di 34 punti.

Risultati 13ª giornata

Imoco Volley Conegliano vs Unet E-Work Busto Arsizio 3-0 (25-13; 25-12; 25-15)

ÈPiù Pomì Casalmaggiore vs Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 3-1 (22-25; 26-24; 25-21; 25-14)

Banca Valsabbina Millenium Brescia vs Reale Mutua Fenera Chieri 3-2 (12-25; 25-18; 24-26; 25-23; 15-9)

Bosca San Bernardo Cuneo vs Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-1 (25-13; 14-25; 25-16; 25-13)

Saugella Monza vs Il Bisonte Firenze 3-0 (25-17; 25-21; 25-21)

Zanetti Bergamo vs Igor Gorgonzola Novara 0-3 (24-26; 16-25; 20-25)

Lardini Filottrano vs Savino Del Bene Scandicci 0-3 (18-25; 21-25; 17-25)

La classifica

Conegliano 36, Busto Arsizio 30, Novara 26, Scandicci 25, Casalmaggiore 25, Monza 24, Firenze 18, Chieri 17, Bergamo 15, Cuneo 15, Filottrano 14, Brescia 13, Caserta 8, Perugia 7.

Il tabellone della Coppa Italia

Conegliano-Chieri

Scandicci-Casalmaggiore

Busto Arsizio-Firenze

Novara-Monza