Allenamenti vietati fino a Pasquetta: il divieto del Governo, arriva lo stop forzato anche per Monza

" Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo. "

Questo è quanto recita il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella tarda serata di ieri dopo la conferenza stampa indetta dal premier Giuseppe Conte, l’Italia resterà in zona rossa fino al prossimo 13 aprile per affrontare l’emergenza coronavirus e ai divieti attualmente in vigore è stato aggiunto quello appena citato: gli sportivi non potranno allenarsi in gruppo all’interno di strutture al coperto. Su questo punto si era battuto molto il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, con questa norma si è dato uno stop definitivo allo stop professionistico fino a Pasquetta.

Va detto che pochissime società sportive stavano continuando gli allenamenti in questo periodo difficile, a fare discutere era stato il caso di Monza volley (maschile e femminile). La Presidente Alessandra Marzari aveva fatto proseguire regolarmente le sedute nel corso di queste settimane, nonostante i campionati siano fermi da inizio marzo e non si sa se e quando riprenderanno.

La dottoressa aveva anche affermato che c’era la rescissione del contratto per chi non voleva allenarsi e Serena Ortolani, opposto di riferimento della squadra femminile nonché moglie di Davide Mazzanti (CT della Nazionale), ha deciso di non proseguire la propria attività perché non si sentiva più al sicuro. Da oggi luci spente anche nel capoluogo brianzolo, senza sapere quando si riaccenderanno: si riuscirà ad assegnare gli scudetti in SuperLega e in Serie A1? Lo scopriremo nelle prossime settimane, dipenderà tutto da Covid-19.

