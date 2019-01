Appuntamenti europei, bene le italiane

Terza e ultima giornata di andata per la Champions League, con vittorie per tutte e tre le squadre italiane in campo. Prova particolarmente importante per l’Azimut Leo Shoes Modena, che era partita con una sconfitta contro Civitanova.

I canarini sono riusciti a portare a casa un successo fondamentale contro i cechi del VK Cez Karlovarsko, battuti per 3 set a 0. Anche Cucine Lube Civitanova è riuscita a fare suoi 3 set, battendo il Zaksa Kedzierzyn-Kozle. Stesso risultato ma con un set perso per la Sir Colussi Sicoma Perugia, che contro i turchi dell’Arkas Izmir ha dovuto faticare più delle altre. Comunque il risultato è eccellente per tutte: turno superato a pieni voti.

Buone notizie arrivano anche dalle altre due competizioni europee, la Cev Cup e la Cev Challange Cup. Il Trentino Itas, impegnato nella CEV Cup contro il Hypo Tirol AlpenVolleys Haching è riuscito a condurre la partita così come ci si aspettava, salvo un piccolo intoppo nel primo set, perso 20 a 25. Dal secondo set in poi, però i ragazzi di Lorenzetti hanno risollevato la testa. Lo scorso 20 dicembre aveva avuto la meglio sui tedeschi per 3 set a 0. Con il 3 a 1 ottenuto il 16 gennaio, i Campioni del Mondo si sono assicurati l’accesso ai quarti di finale.

Anche per il Monza procede l’avventura in Europa, con l’approdo ai quarti di finale della CEV Challange Cup. Impegnati contro il Crvena Zvezda Beograd, i ragazzi di Soli si sono subito portati in vantaggio vincendo il primo set. Più complicato il secondo set, perso 25 a 27. Ma nel terzo e poi nel quarto e decisivo set, il Vero Volley Monza ha replicato la prestazione del set di apertura, battendo la squadra di Belgrado, come aveva fatto anche all’andata.