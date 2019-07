Azzurri al lavoro in vista del Torneo di qualificazione olimpico

Secondo giorno di lavoro per la Nazionale Maschile in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica che si terrà a Bari dal 9 all’11 agosto. Nelle Marche gli uomini di Gianlorenzo Blengini si stanno allenando presso l’Eurosuole Forum in vista dell’appuntamento clou di una lunga stagione durante la quale Giannelli e compagni disputeranno, successivamente, i Campionati Europei e la World Cup. Terminata la Volleyball Nations League, e dunque la prima parte della stagione internazionale, il gruppo azzurro che nel frattempo ha parzialmente cambiato pelle con l’inserimento di alcuni atleti che hanno riposato al termine dell’attività con i rispettivi club, ha cominciato a dedicarsi alla tre giorni che varrà il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo. Come noto, nella marcia di avvicinamento al preolimpico, la Nazionale Italiana disputerà quattro test match, il primo dei quali il 24 luglio alle ore 20 proprio a Civitanova Marche contro la Slovenia di Alberto Giuliani.