Beach Volley, Fijalek e Bryl vincono a Doha

Inizio di stagione con il botto per Grzegorz Fijalek e Michal Bryl. I polacchi hanno infatti battuto Josue Gaxiola e Jose Rubio in finale a Doha, per aggiudicarsi la prima medaglia d’oro della stagione.

La coppia messicana si è arresa a Fijalek e Bryl per 2 a 1, con i parziali di 16-21, 21-19 e 15-11. Per i polacchi si tratta del primo successo nel World Tour come duo.

È stata una gara che ha messo alla prova i nervi dei polacchi, in particolare durante il secondo set. Un set teso e decisivo, che si è rivelato il cuore di tutto l’incontro. Dopo aver perso il primo set, infatti, Fijalek e Bryl hanno dovuto metterci tutta la determinazione possibile per riuscire a spuntarla nel secondo set, tra l’altro con appena due punti di differenza. Nel terzo set, infine, i messicani non sono riusciti a riproporre il gioco di avvio partita e si sono dovuti arrendere alla coppia del Vecchio Continente.

“Non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, ma siamo molto, molto felici per questo inaspettato risultato” ha detto Fijalek. “Quando abbiamo iniziato a giocare eravamo nervosi perché sapevamo che i nostri avversari avevano giocato bene nelle altre partite. Sono giovani e riescono a mantenere un gran ritmo di gioco.”

“Questo è il nostro primo successo e spero tanto che sia di buon auspicio per i prossimi appuntamenti.”

Fijalek e Bryl hanno iniziato a giocare insieme nel 2017 e da allora hanno vinto quattro argenti nel 2018 e un argento e due bronzi nel 2019. Al momento, sono quinti nel ranking olimpico della FIVB: ciò significa che sono in corsa per conquistare un posto per i Giochi Olimpici di Tokyo.