Berlino e Apeldoorn, al via i preolimpici europei 2020

Prima di entrare nello specifico, bisogna ricordare che l’Italia non giocherà né a Berlino né ad Apeldoorn perché, sia i ragazzi di Blengini che le ragazze di Mazzanti, hanno già ottenuto il pass lo scorso agosto. E questa è davvero un’ottima notizia, considerando che a Berlino e ad Apeldoorn scenderanno in campo alcune delle migliori nazionali d’Europa e che il posto rimasto è uno soltanto.

Dal 5 al 10 gennaio in Germania gli uomini si giocano dunque il tutto per tutto, l’ultima possibilità per volare a Tokyo e partecipare alle Olimpiadi. Sono otto le squadre che scenderanno in campo nella capitale tedesca: Francia, Slovenia, Serbia, Bulgaria, Olanda, Germania, Belgio e Repubblica Ceca.

I grandi favoriti sono i serbi e i francesi, anche se la Slovenia, reduce da un ottimo europeo, può ancora dire la sua. La squadra serba sembra essere quella più in forma, mentre alla Francia mancheranno alcuni elementi importanti. Belgio, Germania e Repubblica Ceca sono le tre incognite, non abbastanza quotate ma proprio per questo pronte a dare il massimo senza troppe pressioni.

Per quanto riguarda il settore femminile, le gare inizieranno il 7 gennaio per concludersi il 12. A sfidarsi per quest’ultima possibilità saranno Olanda, Turchia, Polonia, Azerbaijan, Bulgaria, Germania, Belgio e Croazia. Favorite su tutte le turche, con le olandesi che proveranno a dare del filo da torcere per imporsi. Per quanto riguarda le altre, sulla carta hanno meno chance, ma giocheranno presumibilmente in maniera più rilassata e potrebbero essere un’interessante sorpresa.