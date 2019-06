Bernardi non è più l'allenatore di Perugia: "Ha deciso la società"

Lorenzo Bernardi non è più l’allenatore di Perugia, Mister Secolo ha lasciato la panchina dei Block Devils con cui nelle ultime due stagioni ha vinto uno scudetto e due Coppa Italia, perdendo però la finale tricolore con Civitanova e non riuscendo ad alzare al cielo la Champions League come era stato chiesto dalla società. Il rapporto tra il coach e il Presidente Gino Sirci non era mai stato idilliaco, è poi esploso dopo aver chiuso la stagione senza un trofeo di peso e oggi si è arrivati a questa conclusione. Ad annunciare il termine del contratto è stato lo stesso Lorenzo Bernardi tramite i suoi canali social, tra poco dovrebbe arrivare anche la comunicazione ufficiale da parte del club umbro. Chi sarà il prossimo allenatore di Perugia? Si parla di Heynen, CT della Polonia Campione del Mondo.