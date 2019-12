Busto Arsizio batte Scandicci, Casalmaggiore facile su Firenze

Oggi si sono disputate cinque partite valide per la nona giornata della Serie A1 2019-2020 di volley femminile, Novara e Conegliano non sono scese in campo per disputare i rispettivi incontri con Chieri e Perugia perché da martedì saranno impegnate nel Mondiale per Club a Shaoxing (Cina). Le venete restano naturalmente in testa alla classifica generale con cinque punti di vantaggio su Busto Arsizio che ha battuto Scandicci al tie-break. Le Farfalle si sono imposte in rimonta dal 2-1 grazie alle prestazioni superlative di Karsta Lowe (24 punti) e Britt Herbots (20) che hanno soppiantato le toscane, reduci da due vittorie in Champions League ma estremamente in difficoltà in campionato (20 punti a testa per Samantha Bricio e Magdalena Stysiak).

Casalmaggiore continua a fare sognare i propri tifosi, domina nettamente la sfida contro Firenze e grazie al 3-0 casalingo si issa al terzo posto in classifica scavalcando proprio le toscane. Le lombarde si sono imposte con un vertiginoso 33-31 nel primo set e hanno poi dominato il resto della contesa grazie a una perfetta Caterina Bosetti (16 punti) e a una prolifica Danielle Cuttino (15, 3 aces) mentre tra le fila del Bisonte non incantano Sarah Fahr (11, 4 muri) e Sylvia Nwakalor (10). Monza batte Brescia per 3-1 nel derby lombardo e continua a scalare la classifica dopo un avvio stentato, le lombarde si portano al sesto posto grazie a una vertiginosa Hanna Orthmann (22 punti, 2 muri) e a Serena Ortolani (15) senza dimenticarsi delle cinque stampatone di Anna Danesi mentre Camilla Mingardi si ferma a quota 17.

Esordio vincente di coach Marco Fenoglio sulla panchina di Bergamo, le orobiche hanno sconfitto Cuneo per 3-1 in un fondamentale scontro diretto per la salvezza e incamerano tre punti cruciali per il prosieguo della stagione. Le padrone di casa escono da un momento difficile grazie alle prestazioni importanti di Malwina Smarzek (18 punti, 4 muri) e Annie Mitchem (19 punti, 3 stampatone) mentre alle piemontesi non è bastata Lise Van Hecke (18). Filottrano ha battuto Caserta per 3-1 nell’altro scontro salvezza grazie allo show di Anna Nicoletti (21 punti, 2 muri), di Giulia Angelina (17, 2 muri e 2 aces) e di Laura Partenio (13) mentre alle campane non sono bastate Simon Castaneda e Alexa Gray (18 punti a testa). Di seguito i risultati dettagliati della nona giornata della Serie A1 2019-2020 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile.

SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE, RISULTATI NONA GIORNATA:

Savino Del Bene Scandicci vs Unet E-Work Busto Arsizio 2-3 (25-20; 20-25; 25-20; 19-25; 12-15)

Saugella Monza vs Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (25-27; 25-23; 25-17; 25-20)

EPiù Pomì Casalmaggiore vs Il Bisonte Firenze 3-0 (33-31; 25-19; 25-21)

Zanetti Bergamo vs Bosca San Bernardo Cuneo 3-1 (25-20; 19-25; 25-23; 25-21)

Lardini Filottrano vs Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 3-1 (25-22; 25-15; 24-26; 25-22)

Igor Gorgonzola Novara vs Reale Mutua Fenera Chieri giovedì 12 dicembre, ore 20.30

Bartoccini Fortinfissi Perugia vs Imoco Volley Conegliano giovedì 12 dicembre, ore 20.30

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE:

Conegliano 26 (9), Busto Arsizio 21 (9), Casalmaggiore 19 (9), Firenze 18 (10), Novara 17 (9), Monza 15 (9), Scandicci 13 (9), Fiottrano 11 (9), Brescia 11 (10), Chieri 19 (9), Bergamo 10 (9), Caserta 7 (9), Cuneo 6 (9), Perugia 5 (8). Tra parentesi il numero di partite disputate.