Busto Arsizio completa l'opera: le Farfalle conquistano la CEV Cup, battuto l’Alba Blaj

L’Italia continua a fare festa e a vincere in Europa: dopo l’apoteosi di Trento arriva anche quella di Busto Arsizio che ha alzato al cielo la CEV Cup 2019 di volley femminile. Le Farfalle hanno conquistato il secondo trofeo continentale per importanza per la terza volta nella loro storia dopo i sigilli del 2010 e del 2012: le biancorosse, forti dello schiacciante 3-0 dell’andata, hanno sconfitto l’Alba Blaj per 3-1 (25-27; 25-19; 25-23; 25-20) e hanno così potuto festeggiare di fronte ai 4000 spettatori del PalaYamamay.

Le ragazze di coach Marco Mencarelli dovevano conquistare almeno due set per sbrigare la pratica, hanno perso il primo parziale ai vantaggi ma poi hanno pigiato sull’acceleratore e hanno surclassato la compagine rumena mettendo in evidenza la loro netta superiorità tecnica (spettacolare la rimonta dal 10-16 nel terzo set, era un momento molto delicato perché la partita poteva complicarsi). La quarta forza della Serie A1 si è imposta a suon di muri (addirittura 19) e ha ampiamente meritato un successo che non è praticamente mai stato in discussione nell’arco dei due incontri disputati.

Questa sera è arrivato lo show superlativo della schiacciatrice Britt Herbots (22 punti) affiancata da Alessia Gennari (12), doppia cifra anche per l’opposto Flo Meijners (12, 3 muri) e per la centrale Beatrice Berti (10, 6 stampatone). Spiccano anche le prove della regista Alessia Orro (3 muri) e della centrale Sara Bonifacio (9 punti, 4 muri), Giulia Leonardi il libero.