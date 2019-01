Busto Arsizio regola Casalmaggiore e vola alla Final Four di Coppa Italia

Busto Arsizio si è qualificata alla Final Four della Coppa Italia 2019 di volley femminile che andrà in scena il 2-3 febbraio a Verona. Le Farfalle hanno staccato il pass grazie alla vittoria contro Casalmaggiore per 3-1 (15-25; 25-19; 25-22; 25-18) nel ritorno dei quarti di finale: le biancorosse si sono imposte autorevolmente al PalaYamamay replicando il risultato dell’incontro d’andata e in semifinale affronteranno Novara (detentrice del trofeo) per inseguire un posto nell’atto conclusivo della competizione, mentre dall’altra parte del tabellone si sfideranno Scandicci e Conegliano.

Oggi le ragazze di coach Marco Mencarelli hanno tremato nel primo set, vinto agevolmente dalla formazione in rosa che ha sognato per un momento la clamorosa rimonta. Le padrone di casa, però, si sono ricompattate e hanno fatto saltare fuori il loro maggior tasso tecnico grazie al quale sono riuscite a conquistare i tre successivi parziali. Buona regia di Alessia Orro che ha tirato fuori il meglio da tutte le attaccanti: 13 punti per Kaja Grobelna e Martina Samadan (si è integrata perfettamente negli schemi di gioco), doppia cifra anche per la schiacciatrice Alessia Gennari (12), da annotare i 10 punti con 4 muri della centrale Sara Bonifacio. A Casalmaggiore non è bastata la solita Polina Rahimova (17), Caterina Bosetti è andata a referto con 7 punti, 10 marcature per Kenia Carcaces.

Il tabellone delle Final Four

Novara vs Busto Arsizio

Conegliano vs Scandicci