Casalmaggiore batte Firenze al tie-break, Carcaces e Cuttino sugli scudi

Casalmaggiore ha sconfitto Firenze per 3-2 (25-21; 25-19; 21-25; 16-25; 15-13) nell’anticipo della 16^ della Serie A1 di volley femminile. Le lombarde agganciano Busto Arsizio al quinto posto in classifica, mentre le toscane portano a casa un punto importante in ottica playoff. Il match verrà ricordato per il flash mob di protesta contro le condizioni delle donne in Arabia Saudita (mercoledì si giocherà a Jeddah la Supercoppa Italiana di calcio). Domani pomeriggio si disputeranno le altre cinque partite che completeranno il turno.

Le ragazze in rosa sembravano essere lanciate verso una vittoria netta dopo aver dominato i primi due parziali ma le ospiti hanno alzato il ritmo e hanno cercato di ribaltare il risultato, vincendo in maniera abbastanza netta il terzo e il quarto parziale. Nel tie-break, però, le padrone di casa hanno ritrovato il ritmo giusto e sono così riuscite a conquistare una vittoria fondamentale per il prosieguo del campionato. Prestazione sopra le righe di Kenia Carcaces (23 punti) e Danielle Cuttino (19, a sorpresa in campo al posto di Polina Rahimova), da annotare anche i 9 punti di Valentina Arrighetti e l’ingresso di Caterina Bosetti. Firenze ha mandato ben cinque giocatrici in doppia cifra (15 per Indre Sorokaite, 14 per Mina Popovic, 13 per Louisa Lippmann, 16 per Nika Daalderop) ma non è riuscita a completare la rimonta.