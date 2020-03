Caserta non si presenta a Novara e a Bergamo per paura da Coronavirus, si attendono provvedimenti

Caserta ha annunciato che questa sera e domenica non si presenterà a Novara e a Bergamo per disputare due incontri validi per la Serie A1 di volley femminile. Il club campano, ultimo in classifica e con le giocatrici contate al termine di una stagione tribolata, ha già avvertito la Lega Volley Femminile comunicando che non viaggerà verso Nord per paura di contagio da coronavirus. Il regolamento parla chiaro: se una squadra dovesse rinunciare a due partite nel corso della stagione, verrebbe esclusa dal campionato con annessi 16mila euro di multa (più sanzione supplettiva non specificata).

Nella giornata odierna è attesa la decisione definitiva da parte della Lega Volley Femminile che non potrà andare contro un regolamento accettato a inizio stagione. L’esclusione di Caserta comporterebbe anche una riscrizione della classifica generale perché le altre 13 squadre si vedrebbero cancellati i punti ottenuti contro il club del Presidente Turco: Conegliano si confermerebbe in testa e guadagnerebbe una lunghezza di vantaggio su Busto Arsizio (+7), Perugia si porterebbe a -2 da Filottrano e a -3 da Brescia nella lotta per evitare l’ultima retrocessione, Bergamo salirebbe in settima piazza davanti a Chieri e Cuneo.

