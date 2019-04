CEV Champions League femminile, sarà finale azzurra a Berlino

Nella gara maschile, la Cucine Lube Civitanova affronterà i russi dello Zenit Kazan.

Una stagione splendida per la pallavolo italiana, che culmina con una finale tutta azzurra nella CEV Champions League femminile. Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara hanno superato entrambe le semifinali per accedere ad una storica finale tutta italiana, in programma a Berlino il prossimo 18 maggio.

La prima a staccare il biglietto è stata Imoco Volley, che in semifinale ha battuto le turche del Fenerbahce Opet Istanbul. Una vittoria chiara e limpida, ottenuta con 3 set a 0 all’andata la scorsa settimana e 3 set a 0 al ritorno. Niente da fare per le quotate turche e le ragazze Daniele Santarelli voleranno a Berlino per la seconda semifinale della loro storia.

Diversa l’avventura di Igor Gorgonzola Novara che ha dovuto sudare fino all’ultima battuta per conquistare il secondo pass per la finale. Dopo aver vinto 3-0 all’andata contro le turche del Vakifbank Istanbul, si sono fatte sorprendere nel match di ritorno in casa, vinto di fatto dalla squadra turca allenata da Giovanni Guidetti.

Ma nel golden set, quello che doveva decidere chi delle due squadre avrebbe incontrato Imoco a Berlino, le ragazze di Novara sono riuscite a ritrovare il piglio vincente, chiudendo con un ace di Paola Egonu. Finale tutta italiana dunque, per un appuntamento da non perdere.

Tra gli uomini, Cucine Lube Civitanova è riuscita a conquistare la sua ottava finale di Champions, che sarà anche la seconda consecutiva contro i russi del Kazan. Lo scorso anno furono i russi a portare a casa il prestigioso trofeo: ora Civitanova ha l’occasione di trovare una rivincita, anche se non sarà facile con uno Zenit Kazan che è alla sua quinta finale consecutiva. In semifinale, i russi sono stati i giustizieri della Sir Colussi Sicoma Perugia, che non è riuscita ad essere efficace, soprattutto nella gara del ritorno. Lube Civitanova in semifinale ha incontrato i polacchi dello Skra Belchatow, battuti senza problemi per 3 set a 0.