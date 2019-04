Conegliano raggiunge la finale di Champions League dove potrà trovare in quel di Berlino le connazionali di Novara (impegnata mercoledì 10 contro Vakifbank). Bastavano due set alla squadra di Daniele Santarelli per chiudere il discorso qualificazione, ma le ragazze dell’Imoco hanno messo in campo un’altra prestazione di assoluto valore, replicando lo stesso punteggio della partita di andata e imponendosi in casa del Fenerbahce con un netto 3-0 (25-18; 25-22; 28-26). La formazione veneta è riuscita a fare la differenza in avvio, aggiudicandosi in maniera decisamente convincente il primo set e chiudendo l’incontro nel secondo parziale nonostante un tentativo di rimonta nel finale delle padrone di casa. Hanno contribuito in maniera fondamentale Miriam Sylla (8 punti), Samanta Fabris (17 punti) e Kimberly Hill (8 punti) oltre ad Anna Danesi (12 punti con sei muri) e Robin De Kruijf (5 punti con tre muri), fino alla regia di Joanna Wolosz, decisiva anche in fase offensiva nel momento più delicato, e alle difese prodigiose di Monica De Gennaro.

Cronaca

La formazione italiana aggredisce l’incontro con la giusta mentalità e trova il primo strappo grazie ad un diagonale di Fabris dopo una difesa eccezionale di De Gennaro (3-5). Il Fenerbahce reagisce e rimane a contatto, ma il servizio molto insidioso di Danesi produce tre punti consecutivi e vale il primo vero allungo (8-13). Rabadzhieva e un brutto errore di Sylla permettono alle padroni di casa di accorciare (14-16), ma Conegliano ritrova prontamente il filo del proprio gioco e ricostruisce un buon margine grazie al muro di Danesi (15-20). Nel finale le ragazze di Santarelli non concedono nulla e l’errore di Vargas consegna il primo set alla squadra veneta con il punteggio di 18-25.

L’avvio del secondo parziale lascia immaginare una rabbiosa replica del Fenerbahce che allunga subito grazie a Bricio e Babat (5-1). La risposta di Conegliano non si fa attendere: due muri consecutivi di Sylla e Danesi accorciano le distanze (5-4), poi si aggiunge anche Fabris che stampa il pareggio (7-7). Dopo un momento di equilibrio, la formazione veneta torna a spingere sull’acceleratore e sono sempre Danesi, Fabris e Sylla a confezionare un parziale di 8-0 che sembra chiudere il discorso (11-18). La grinta del Fenerbahce torna però protagonista e il turno al servizio di Rabadzhieva fa malissimo alle ospiti che vedono rientrare pericolosamente il Fenerbahce (19-22). La tensione blocca le giocatrici italiane, ma una magia di Wolosz di seconda regala due occasioni per chiudere l’incontro (22-24). Nel momento più delicato è Sylla con un morbido pallonetto a beffare la difesa avversaria e a firmare il 22-25 che proietta Conegliano in finale.

Con il risultato già acquisito, la squadra italiana cala la propria intensità nel terzo set. Il Fenerbahce però è ormai demotivato e il parziale procede sul filo dell’equilibrio fino agli ultimi scambi (22-22). Vargas trova il tocco del muro e annulla il primo match point per Conegliano (24-24), ma alla terza occasione l’errore di Yildirim consegna il successo alle ragazze di Santarelli per 26-28.