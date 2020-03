Allarme Coronavirus: lo Stoccarda non si presenta in Italia e Conegliano va in semifinale

Conegliano si è qualificata alle semifinali della Champions League 2020 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia sono entrate tra le quattro grandi d’Europa a tavolino: lo Stoccarda ha infatti deciso di non disputare l’incontro di ritorno dei quarti di finale, la compagine tedesca si è rifiutata di presentarsi al PalaVerde di Treviso a causa dell’allarme coronavirus. Il match è stato ufficialmente cancellato e le Pantere passano il turno in virtù della vittoria per 3-0 ottenuta nel match d’andata disputato mercoledì sera in terra teutonica. Paola Egonu e compagne ora se la dovranno vedere con la vincente di Scandicci-Eczacibasi Istanbul, le toscane sfideranno le turche in un doppio confronto in campo neutro a Maribor (Slovenia) il 18 e 19 marzo.

