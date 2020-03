Civitanova abbatte il Roeselare: 3-0 in Belgio, la Lube vede la semifinale di Champions

Civitanova non trema nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2020 di volley maschile e sconfigge il Knack Roeselare per 3-0 (31-29; 25-14; 25-16). I Campioni d’Italia hanno espugnato la Schiervelde in 79 minuti di gioco, la Lube ha faticato soltanto nella prima frazione dove ha dovuto annullare ben sei set-point alla compagine belga ma poi ha alzato il ritmo e si è imposta autorevolmente come da pronostico. I ragazzi di coach Fefé De Giorgi non giocavano una partita ufficiale da dieci giorni a causa del coronavirus, l’ultimo incontro coincideva con la finale della Coppa Italia vinta contro Perugia a Bologna.

Oggi i Campioni del Mondo, primi nella classifica di SuperLega insieme a Perugia, hanno regolato i padroni di casa e hanno ipotecato la qualificazione alle semifinali: ai cucinieri basterà vincere due set nell’incontro di ritorno, in programma settimana prossima all’Eurosuole Forum a porte chiuse, per proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale e continuare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Berlino; in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio.

Il regista Bruninho è riuscito a mandare in doppia cifra tutti i suoi uomini: l’opposto Kamil Rychlicki (12 punti), gli schiacciatori Osmany Juantorena (15 punti, 3 aces, 7% in attacco) e Jiri Kovar (11 punti, 70% in ricezione per il martello italiano che sta salendo in cattedra), i centrali Mateusz Bieniek (10 punti, 3 aces) e Robertlandy Simon (10 punti, 4 muri). Prestazione corale dei Campioni d’Europa, supportati anche dall’eccellente libero Fabio Balaso contro un avversario sempre insidioso di fronte al proprio pubblico e oggi trascinato da Hendrik Tuerlinckx (12) e Matthijs Verhanneman (10).

La cronaca

Civitanova inizia bene nel primo set e si porta subito sul +3 grazie a un propositivo Kovar in attacco, a un ace di Bieniek e a un muro di Simon (9-6). La Lube conserva il break di vantaggio e poi tenta un allungo con l’ace di Rychlicki e il muro di Simon intervallati da un errore di Tuerlinckx (17-13). I padroni di casa rimangono comunque in scia, iniziano a difendere meglio, si avvicinano con grande cuore e impattano a quota 22 con l’ace di Verhanneman dopo l’errore in battuta di Juantorena. Il Roeselare ha addirittura sei set-point non consecutivi, i Campioni d’Europa li annullano giocando di squadra fino a quando un maestoso Simon non si inventa muro e vincente per chiudere i conti.

Twee

Nel secondo parziale c’è storia soltanto fino al pari a quota 11 dopo un acceso botta e risposta, poi i marchigiani mettono il turbo: muro di Bruninho, ace di Simon, mani-out di Juantorena per il 15-11. Sono poi la stessa Pantera, Bieniek e il redivivo Rychlicki a propiziare il 20-13 a suon di attacchi di lusso, senza dimenticarsi del servizio di Juantorena che trova anche l’ace del 22-13. In conclusione una stampatona di Simon e un ace di Bieniek regalano il 2-0 agli ospiti.

Dopo un bel testa a testa iniziale, il terzo set prende una svolta all’improvviso: errore al servizio dei padroni di casa, free-ball di Bieniek, due sassate e ace di Juantorena intervallati dalla pipe di Kovar per il 14-10. Una pipe della Pantera e un pallonetto di Kovar lanciano definitivamente la Lube (16-11), il mani-out di Rychlicki e l’ace di Kovar valgono il 19-13 prima di un finale di totale amministrazione concluso con l’errore di Tuerlinckx.

stefano.villa@oasport.it