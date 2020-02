Perugia batte il Benfica e vince il girone: ai quarti di finale da testa di serie

Perugia ha sconfitto il Benfica Lisbona per 3-1 (26-24; 25-21; 22-25; 25-17) nella Champions League 2020 di volley maschile. I Block Devils si sono imposti nella capitale portoghese non senza qualche sofferenza di troppo contro una formazione nettamente inferiore sotto il profilo tecnico: nel primo set hanno dovuto rimontare da 16-21 riuscendo ad avere la meglio ai vantaggi, hanno poi concesso il terzo parziale dopo essere stati avanti 21-18 e poi sono riusciti a chiudere i conti dopo oltre due ore di battaglia.

I ragazzi di coach Vital Heynen erano già certi della qualificazione ai quarti di finale e del primo posto nel girone, questa sera hanno infilato il quinto successo consecutivo nella massima competizione continentale e si sono garantiti anche il lusso di essere testa di serie nel sorteggio del tabellone della fase a eliminazione diretta.

A mettersi in evidenza sono stati soprattutto il solito opposto Wilfredo Leon (13 punti), il regista Luciano De Cecco (7 punti di cui 6 aces) e il centrale Marko Podrascanin (9, 2 muri, 2 aces). L’opposto Aleksandar Atanasijevic è rimasto a casa, il martello Filippo Lanza è entrato in campo soltanto nel quarto set (1 punto), da segnalare anche i 5 punti di Oleg Plotnytskyi. Tra le fila del Benfica si sono messi in luce Raphael Oliveira (9) e Hugo Lucas Gaspar (8).

CLASSIFICA POOL D: Sir Sicoma Monini Perugia 5 vittorie (15 punti), Verva Varsavia 2 vittorie (6 punti), Tours 2 vittorie (6 punti), Benfica Lisbona 1 vittoria (3 punti).

