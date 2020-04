Quali squadre italiane parteciperanno alle coppe europee 2020-2021? Scenari e ipotesi

Dal nostro partner OAsport.it

La CEV ha chiuso definitivamente la stagione europea di volley a causa della pandemia, le competizioni continentali erano arrivate alla fase calda (quarti/semifinali) ma l’emergenza sanitaria ha impedito il regolare svolgimento dei tornei e si è deciso di chiudere tutto senza cercare un recupero autunnale come si era paventato fino a pochi giorni fa. Lo sguardo va dunque verso la prossima stagione ma quali saranno le squadre che parteciperanno alle Coppe Europee 2020-2021? I campionati non si sono conclusi e dunque saranno le classifiche parziali a definire chi sarà protagonista nella nuova annata agonistica.

La SuperLega maschile non si è ancora espressa in merito, bisognerà capire se verrà presa in considerazione la classifica al momento della sospensione o quella al termine del girone d’andata ma comunque sembra quasi sicuro che Civitanova, Perugia e Modena parteciperanno alla Champions League mentre Trento e Milano si spartiranno la presenza nei tornei minori (dolomitici in CEV Cup e meneghini in Challenge Cup se contasse la graduatoria a inizio marzo, caso inverso se si prendesse quella di Santo Stefano).

La Serie A1 femminile ha già ufficializzato la situazione utilizzando la graduatoria al termine della 19ma giornata (l’ultima disputata da tutte le squadre), anche se non sono da escludere dei contenziosi (Scandicci ne ha già parlato): Conegliano, Busto Arsizio, Novara in Champions League; Scandicci in CEV Cup; Monza in Challenge Cup. Non ci sarà una wild card per una quarta squadra italiana in Champions League come speravano Trento e Scandicci, ancora in corsa nella competizione di quest’anno prima dello stop.

