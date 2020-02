Scandicci vince a Maribor e vola ai quarti, Conegliano e Novara sono implacabili

Scandicci espugna Maribor e vola ai quarti di finale

Scandicci ha sconfitto il Nova Branik Maribor per 3-1 (23-25; 25-20; 25-20; 25-14) e si è così qualificata ai quarti di finale della Champions League 2020 di volley femminile. Le toscane sono riuscite a imporsi al Sportna Dvorna contro il fanalino di coda del proprio gruppo e hanno così chiuso il girone al secondo posto in classifica alle spalle del VakifBank Istanbul. La Savino Del Bene, forte di cinque vittorie (13 punti) in sei partite disputate, è tra le tre migliori seconde classificate che possono proseguire la loro avventura nella massima competizione continentale. Le ragazze di coach Luca Cristofani hanno clamorosamente perso il primo set dopo essere state avanti per 16-12, sono però riuscite a ricompattarsi e hanno dominato i tre successivi parziali riuscendo così a fare festa. A fare la differenza sono state l'opposto Lonneke Sloetjes (17 punti, 4 muri, 2 aces), la schiacciatrice Alexa Gray (18 punti, 3 muri) e la centrale Jovana Stevanovic (15). Ofelia Malinov in cabina di regia, 9 marcature per l'altro martello Samantha Bricio, la centrale Marina Lubian ha chiuso con 12 punti (3 muri) all'attivo. Scandicci non sarà testa di serie nel sorteggio del tabellone della fase a eliminazione diretta dunque potrebbe essere attesa da avversarie di lusso tra cui Conegliano ed Eczacibasi Istanbul.

CLASSIFICA POOL B: VakifBank Istanbul 5 vittorie (15 punti), Savino Del Bene Scandicci 5 vittorie (13 punti), Dinamo Kaliningrad 2 vittorie (8 punti) Nova KBM Branik Maribor 0 vittorie (0 punti).

Conegliano travolge Nantes e chiude in bellezza

Conegliano ha sconfitto il Nantes per 3-0 (25-23; 25-19; 25-17) nell'ultima partita della fase a gironi della Champions League 2020 di volley femminile. Le Campionesse d'Italia erano già certe del primo posto nel proprio raggruppamento e della qualificazione ai quarti di finale, le Pantere erano anche sicure di essere testa di serie nel sorteggio della fase a eliminazione diretta ma hanno voluto chiudere in bellezza e regalare una nuova vittoria al pubblico del PalaVerde di Treviso. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno infilato il sesto successo consecutivo nella massima competizione continentale dove sono indubbiamente tra le grandi favorite per la conquista del trofeo. La corazzata veneta non ha avuto alcun problema di sorta contro la compagine francese, dominando in tutti i set con assoluta disinvoltura contro un avversario che doveva assolutamente vincere per rimanere in corsa. Ci si aspettava un po' di turnover e invece Conegliano ha voluto fare sul serio sebbene il risultato di questa partita fosse davvero ininfluente. Paola Egonu è stata straripante ancora una volta, l'opposto ha messo a segno 22 punti (5 muri, 61% in attacco), la regista Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra anche la schiacciatrice Miriam Sylla (13 punti) affiancata da Jennifer Geerties (9), al centro Robin De Kruijf (9) e Chiaka Ogbogu.

CLASSIFICA POOL D: Carraro Imoco Conegliano 6 vittorie (17 punti), Nantes 3 vittorie (9 punti), Volei Alba Blaj 3 vittorie (9 punti), Vasas Obuda Budapest 0 vittorie (1 punto).

Novara piega Lodz e va ai quarti da testa di serie

Novara ha sconfitto il Commercecon Lodz per 3-0 (25-21; 25-20; 26-24) e si è così qualificata ai quarti di finale della Champions League 2020 di volley femminile. Le Campionesse d'Europa hanno conquistato il primo posto nel proprio girone davanti allo Stoccarda, hanno infilato la quinta vittoria nella massima competizione continentale e saranno anche testa di serie nel sorteggio del tabellone della fase a eliminazione diretta: le piemontesi eviteranno così le corazzate Eczacibasi, VakifBank, Conegliano almeno al primo turno. Le ragazze di coach Massimo Barbolini erano obbligate a battere la compagine polacca per assicurarsi il passaggio del turno e ci sono riuscite con grandissima facilità davanti ai 1800 spettatori del PalaIgor. Le padrone di casa hanno dominato i primi due set, nella terza frazione si sono trovate sotto per 11-16 ma hanno poi rimontato e hanno chiuso i conti in 79 minuti di gioco. A mettersi maggiormente in luce sono state la schiacciatrice Megan Courtney (12 punti, 6 muri), l'opposto Jovana Brakocevic (11, 2 aces) e la centrale Stefana Veljkovic (11 punti, 2 aces), doppia cifra anche per il martello Elitsa Vasileva (10), 6 marcature per la centrale Cristina Chirichella, buona regia di Micha Hancock. Dall'altra parte della rete si sono distinte Katarina Lazovic e Monika Bociek (13 punti a testa).

CLASSIFICA POOL C: Igor Gorgonzola Novara 5 vittorie (14 punti), Allianz MTV Stoccarda 4 vittorie (13 punti), LKS Commercecon Lodz 3 vittorie (8 punti), Khimik Yuzhny 0 vittorie (1 punto).