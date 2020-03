Trento vince a tavolino l'andata dei quarti: il Wegiel non si presenta per paura del Coronavirus

Trento ha vinto a tavolino l’andata dei quarti di finale della Champions League 2020 di volley maschile. Lo Jastrzebski Wegiel ha ufficialmente annunciato che giovedì sera non si presenterà alla BLM Group Arena per disputare l’incontro, la formazione polacca ritiene inopportuno un viaggio in Italia a causa del Coronavirus e così i dolomitici possono festeggiare il successo per 3-0 (25-0; 25-0; 25-0). Il consiglio di amministrazione del Wegiel aveva più volte chiesto alla CEV di rinviare l’incontro ma la Federazione Europea aveva ribadito che c’erano tutte le condizioni per disputare la contesa visto il ridotto numero di contagi in Trentino Alto Adige.

Trento incamera una vittoria pesantissima ma per qualificarsi alle semifinali della massima competizione continentale bisognerà vincere almeno due set nell’incontro di ritorno in programma settimana prossima in Polonia, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. Simone Giannelli e compagni ora partiranno con tutti i favori del pronostico ma la strada è ancora lunga e l’ingresso tra le quattro grandi d’Europa è ancora tutto da conquistare.

stefano.villa@oasport.it