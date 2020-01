CEV Cup: Modena strapazza Ostrava nell’andata degli ottavi di finale

Modena ha letteralmente demolito il malcapitato Ostrava con un netto 3-0 (25-13; 25-17; 25-16) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2020 di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I Canarini si sono sbarazzati della modesta formazione ceca in appena 69 minuti di gioco davanti al pubblico del PalaPanini, doveva essere una semplice passeggiata per i ragazzi di Andrea Giani che infatti hanno svolto il compito senza particolari criticità ipotecando il passaggio del turno: per conquistare la qualificazione ai quarti di finale basterà vincere due set nel match di ritorno in programma tra due settimane, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà un golden set di spareggio.

La terza forza del nostro campionato ha confermato di essere la grande favorita per la conquista del trofeo e oggi ha mostrato i muscoli. La grande stella Ivan Zaytsev è rimasta a riposo, ha così giocato il giovane opposto Giulio Pinali che ha messo a segno 14 punti (2 muri, 2 aces). Doppia cifra anche per il martello Luis Estrada (16, 2 muri) che ha affiancato Matt Anderson (9) in un’inedita coppia di banda vista l’assenza di Denys Kaliberda e Bartosz Bednorz. Al centro spazio per Max Holt (7) ed Elia Bossi (6), non ha giocato Daniele Mazzone, confermato il palleggiatore titolare Micah Christenson. Dall’altra parte della rete, in una partita a senso unico, il migliore è stato David Janku (8).

stefano.villa@oasport.it