Cev Cup: Modena vince 3-1 contro Ostrava e vola ai quarti di finale

Modena vince senza troppi problemi la gara di ritorno sul parquet di Ostrava e vola ai quarti di finale di Cev Cup. I ragazzi di Andrea Giani si sono imposti col risultato di 3-1 (25-19 25-20 23-25 25-9). Il coach degli emiliani ha fatto riposare molti big, visto anche il 3-0 con il quale si era chiusa la gara d’andata, tra i quali Ivan Zaytsev e Bartosz Bednorz. Il migliore in campo tra i Canarini è stato il brasiliano Estrada Mazorra che ha messo a referto 19 punti.

Modena inizia alla grande nel primo set piazzando subito un parziale di 5-1 anche grazie al preciso diagonale di Denis Kaliberda (11). I padroni di casa alzano le percentuali in difesa e riescono a riportarsi in parità con l’attacco vincente di Oliver Sedlacek (11-11). Gli emiliani tornano a spingere pesantemente sull’acceleratore e trovano un importante break di 8-2 che fissa il punteggio sul 22-16. A questo punto la squadra guidata da Giani può controllare prima di chiudere con Estrada Mazorra sul 25-19.

Secondo parziale che comincia nello stesso modo del precedente e un brillante Giulio Pinali (13)mette giù il punto del 5-3. Modena è attenta in difesa e molto precisa in attacco e con una giocata estremamente fantasiosa del palleggiatore Micah Christenson (4) sale sul 13-9. La fase centrale del set è abbastanza equilibrata e scorre via veloce con il cambio palla abbastanza fluido da entrambe le parti (19-15). Estrada Mazorra torna protagonista in attacco e mette a segno il punto che vale il 25-20.

Inizio del terzo parziale abbastanza equilibrato con Elia Bossi (11) che riporta in parità Modena (3-3). I padroni di casa, nonostante l’eliminazione sia ormai certa, provano a salvare l’onore e trovano un parziale di 6-2 che vale il 7-11. Gli ospiti tornano prepotentemente in corsa mettendo a segno cinque punti consecutivi fissando il punteggio sul 13-12. A questo punto inizia un durissimo braccio di ferro con Estrada Mazorra che risponde con un gran diagonale all’attacco vincente di David Janku (13) (20-20). I padroni di casa sono bravi a trovare un importante break e a chiudere sul 25-23.

Quarto set completamente a senso unico. Modena parte bene trovando il primo break del parziale e salendo sul 7-3. La differenza tecnica tra le due squadre viene fuori in maniera quasi impietosa con i Canarini che mettono a segno dieci punti consecutivi e allungano fino al 18-5. Per i ragazzi di Giani è un gioco da ragazzi controllare e chiudere sul 25-9.

