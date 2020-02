CEV Cup: Busto Arsizio strapazzata dalla Dinamo Mosca nell'andata dei quarti

Busto Arsizio è stata letteralmente spazzata via dalla Dinamo Mosca nell'andata dei quarti di finale della CEV Cup 2020 di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le Farfalle sono crollate per 3-0 (25-17; 25-12; 25-20) nella tana della compagine russa che ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno: le ragazze di coach Stefano Lavarini, detentrici del trofeo, dovranno vincere il match di ritorno per 3-0 o 3-1 di fronte al proprio pubblico del PalaYamamay e poi imporsi anche nel golden set di spareggio se vorranno proseguire la loro avventura nella rassegna continentale.

Netta la supremazia delle russe

Oggi la corazzata di casa ha messo in mostra una pallavolo straripante con cui ha sconfitto agevolmente la seconda forza della nostra Serie A1, mai capace di tenere botta alle avversarie come testimoniano i parziali dei vari set. A trascinare la Dinamo Kazan sono state le annunciate attaccanti Bethania De La Cruz (16 punti) e Samanta Fabris (16), buona prova anche di Irina Koroleva (9) e Olga Biryukova (11). Tra le fila di Busto Arsizio le migliori sono state Britt Herbots (8), Karsta Lowe (7) e Haleigh Washington (6), 6 marcature per Alessia Gennari.