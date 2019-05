CEV Golden e Silver European League 2019: tutto pronto per il via

Sia per le nazionali maschili che per quelle femminili, la data del via all'European League di pallavolo sarà quella del 25 maggio. E per entrambi, dopo la fase a gironi, ci saranno le Final Four, dal 21 al 30 giugno. Insomma, ci aspetta un mese intenso, pieno di sport e spettacolo. Vediamo nel dettaglio il funzionamento del torneo.

Le squadre che partecipano alla competizione sono divise in due gruppi, la Golden League e la Silver League. Dopo la fase a gironi, che prevede tre gironi (A, B e C) per la Golden League e due gironi (A e B) per la Silver League, si arriverà alle semifinali e alla finale, che decreterà i vincitori dei due tornei. La squadra che alzerà al cielo la coppa della Silver League avrà di diritto un posto alla Golden League 2020; chi riuscirà a conquistare il trofeo della Golden League, invece, potrà partecipare alla prossima Challenger Cup, che mette in palio un posto per la prestigiosa Nations League 2020. Allo stesso modo, la squadra che finirà in fondo alla classifica della Golden League, verrà retrocessa alla Silver League nel 2020.

Tra le squadre cheparteciperanno alla Silver European League 2019 in campo sia maschile che femminile ci sono Grecia, Romania e Georgia. Nella Golden League scenderanno in campo, tra le altre, la nazionale maschile del Belgio, dei Paesi Bassi e della Turchia, mentre in campo femminile ci saranno tra le altre Francia, Svezia e Croazia. L'Italia non compare nel torneo poiché già qualificata per l'evento maggiore, la Nations League. Nel 2018 la nazionale maschile estone e quella femminile bulgara vinsero la Golden European League. Le bulgare, poi vinsero la Challenger Cup e quest'anno avranno la possibilità di partecipare alla Nations League 2019. Per quanto riguarda la Silver League, invece, nel 2018 furono la nazionale maschile croata e quella femminile svedese a trionfare, nazionali che quest'anno potranno cimentarsi nella Golden League.