CEV Snow Volleyball European Tour 2020, ecco le date!

L’inverno sta arrivando e con esso anche lo Snow Volleyball European Tour promosso dalla CEV (Conféderation Européenne de Volleyball). Sei appuntamenti per portare la pallavolo sulla neve in giro per l’Europa, con una tappa anche nel nostro Paese.

Quello del 2020 sarà il quinto campionato di volley sulla neve, uno sport che sta lentamente emergendo e imponendosi come un must per la stagione invernale. Niente sabbia, dunque, ma tanta bianca e soffice neve. Anche la Fivb (la Federazione Internazionale di Pallavolo) ha riconosciuto ufficialmente questa “fredda” variante del volley, la cui stagione è ormai molto attesa da giocatori e tifosi.

Ma veniamo al calendario dello Snow Volleyball European Tour 2020 della CEV, che prenderà il via dal 3 al 5 febbraio con la prima tappa in Armenia, a Tsakhkadzor. Appena qualche giorno di pausa e nella vicina Georgia si terrà la seconda tappa, dal 7 al 9 febbraio, a Bakuriani. Per la località georgiana si tratta della terza volta nell’ambito del CEV Snow Volleyball European Tour, mentre per l’Armenia si tratterà di una novità assoluta.

Dal 21 al 23 febbraio si volerà in Slovacchia per la tappa al Park Snow Donovaly, mentre un mese dopo (20, 21 e 22 marzo) sarà protagonista l’Austria con la tappa di Wagrain. Nei primi giorni di aprile ( dal 3 al 5) ci sarà finalmente la tappa italiana, che si svolgerà a Plan de Corones (Bolzano), mentre St. Anton in Austria chiuderà la stagione dal 10 al 12 aprile.

Per gli appassionati italiani ci saranno anche altri appuntamenti nazionali, tra cui la Mizuno Snow Volley Marathon a Moena (7, 8 e 9 febbraio) e il Grand Finale a Prato Nevoso, a fine marzo (27, 28 e 29).