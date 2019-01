Challenge Cup: Monza espugna Belgrado, Stella Rossa ko e brianzoli ai quarti di finale

Monza ha sconfitto la Stella Rossa Belgrado per 3-1 (25-20; 25-27; 25-19; 25-20) e si è qualificata ai quarti di finale di Challenge Cup. I brianzoli hanno bissato agevolmente il successo dell'andata e hanno festeggiato di fronte al proprio pubblico della Candy Arena conquistando meritatamente il passaggio del turno: ora i ragazzi di coach Fabio Soli se la dovranno vedere contro i vincenti di Kuopio-Kamnik (mercoledì in programma l'incontro di ritorno, si riparte dal 3-2 in favore dei finlandesi che cercheranno l'impresa in Russia).

Ai serbi non basta un super Nejic

Monza ha fatto la differenza grazie a 12 muri di squadra. Buona prova da parte di tutti gli attaccanti: Donovan Dzavoronok (9 punti), Ghafour (10 punti), Paul Buchegger (8, ha giocato solo il quarto set a qualificazione ottenuta). Da annotare anche i 9 punti del centrale Thomas Beretta (3 muri) affiancato da Viktor Yosifov (9). Ai serbi non è bastato un super Milutin Nejic (21).