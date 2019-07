Challenger Cup maschile 2019, la Slovenia vince in casa

Sarà la Slovenia ad occupare il posto del retrocesso Portogallo in Volleyball Nations League maschile 2020. All’Arena Stozice di Lubiana la nazionale maschile ha battuto Cuba con un netto 3 a 0 nella finale di Challenger Cup 2019, conquistando così l’ambito posto tra le grandi della pallavolo.

Un pubblico entusiasta ha supportato la nazionale locale che è allenata dall’italiano Alberto Giuliani. “Abbiamo dimostrato un grande livello in questa partita” ha detto l’allenatore marchigiano, “i nostri avversari hanno giocato molto bene, hanno lottato, ma oggi abbiamo giocato davvero con il cuore e abbiamo conquistato questa importante vittoria. La Volleyball Nations League è un torneo molto importante e offre ai giocatori la possibilità di fare una grande esperienza.”

La Slovenia ha vinto il primo set con il punteggio di 26-24, andando poi a chiudere sia il secondo che il terzo set per 25-21. Klemen Cebulji ha segnato 18 punti per la Slovenia (13 in attacco, 3 a muro e 2 in servizio), seguito da Toncek Stern a quota 14. Tra i cubani si è distinto Marlon Yang Herrera con 11 palle a segno.

“Questo torneo era un’occasione unica per noi per lottare per un posto in VNL,” ha detto il capitano della Slovenia, Tine Urnaut, “davanti al nostro pubblico, abbiamo dimostrato di essere i migliori e di meritare un posto tra le maggiori squadre. La nazionale cubana è molto giovane e ha grandi capacità atletiche, sono ottimi a muro e grandi schiacciatori. Sapevamo che per batterli dovevamo puntare sul servizio e sulla difesa.”

Nella finale per il terzo posto, la Bielorussia ha battuto la Turchia per 3 set a 1, con i parziali di 25-20, 20-25, 25-16 e 25-20. Il capitano Siarhei Busel ha ricordato con soddisfazione come questo sia il primissimo podio a livello internazionale per la Bielorussia: un ottimo risultato per una prima prova.