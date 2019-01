Champions League: Modena soffre ma batte il Karvalorsko, Pinali scatenato

Modena soffre più del previsto contro il modesto CEZ Karlovarsko ma riesce a vincere per 3-1 (26-24; 25-22; 25-17) e conquista il secondo successo consecutivo nella Champions League 2019 di volley maschile. I Canarini erano reduci dalla scoppola rimediata a Milano in SuperLega, la partita di questa sera contro la modesta formazione ceca non doveva riservare particolari problemi e così è stato: di fronte ai 3500 spettatori del PalaPanini, i ragazzi di Julio Velasco si sono imposti con il massimo scarto in 78 minuti di gioco e ora occupano il secondo posto nella classifica del girone alle spalle di Civitanova (contro cui hanno perso lo scontro diretto). Gli emiliani rimangono in corsa per la qualificazione ai quarti di finale, riservata alle vincitrici dei cinque gruppi e alle tre migliori seconde.

Oggi è stato operato un po’ di turnover visto che non hanno giocato il palleggiatore Micah Christenson e l’opposto Ivan Zaytsev, sostituito da un meraviglioso Giulio Pinali capace di mettere a segno 20 punti col 55% in attacco. Di banda Tine Urnaut (10) affiancato da Bartosz Bednorz (7) nei primi due set e da Denys Kaliberda nel terzo (3), al centro Daniele Mazzone e Luc Van Der Ent (9 punti, 4 muri), Wessel Keemink il palleggiatore e Salvatore Rossini il libero.

Lotta punto a punto nel primo set, nessuna delle due squadre riesce a confermare un break: Bednorz mura per il 23-22, Modena ha un set-point ma Pinali serve in rete, poi Penrose commette un fallo in palleggio e Urnaut chiude con un diagonale. Nel secondo parziale l’allungo viene firmato da un muro di Van der Ent (8-6) e da una stoccata di Pinali (11-7), l’opposto si inventa poi due punti consecutivi per il 16-11 e da quel momento Modena si scioglie riuscendo a dominare la seconda parte del set e anche la terza frazione.

CLASSIFICA POOL B: Civitanova 3 vittorie (9 punti), Modena 2 vittorie (6 punti), ZAKSA 1 vittoria (3 punti), Karlovarsko 0 vittorie (0 punti).