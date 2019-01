Champions: Civitanova travolge lo Zaksa, Perugia non si ferma e stende anche l'Arkas Izmir

Civitanova in versione caterpillar all'Arena Gliwice. La Lube temeva tantissimo la trasferta in Polonia e invece ha letteralmente stritolato lo Zaksa Kedzierzyn-Kozle imponendosi con un roboante 3-0 (25-19; 25-17; 25-19). I cucinieri hanno così infilato la terza vittoria consecutiva in Champions confermandosi in testa al proprio girone e facendo un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale (passano solo le vincitrici dei 5 gruppi e le 3 migliori seconde). I ragazzi di Fefé De Giorgi erano reduci dalla netta sconfitta in campionato contro Perugia ma oggi si sono ampiamente riscattati, dettando legge contro la formazione di coach Andrea Gardini che non ha quasi mai saputo tenere il passo dei lanciatissimi biancorossi. Civitanova è semplicemente stata più forte, a muro è risultata sublime, in difesa non ha sbagliato praticamente nulla e in attacco ha viaggiato a mille. Bruninho ha diretto i compagni a meraviglia e ha saputo sfruttare al meglio la verve dell'indemoniato schiacciatore Yoandy Leal (14 punti, 65% in attacco, 3 muri) e la concretezza dell'opposto Tsvetan Sokolov (13, 3 muri). Osmany Juantorena ha ricevuto meno palloni rispetto al solito ma è sempre risultato molto preciso (10 punti), buonissima prova anche da parte dei centrali Simon (8, 3 muri) e Dragan Stankovic (7).

CLASSIFICA POOL B: Civitanova 3 vittorie (9 punti), Modena 1 vittoria (3 punti)*, Zaksa 1 vittoria (3 punti), Karlovarsko 0 vittorie (0 punti)*.

* 1 partita in meno

Perugia non si ferma più: Arkas Izmir battuto 3-1

Perugia non si ferma più e infila la terza vittoria consecutiva. I Block Devils hanno vinto sul campo dei turchi dell'Arkas Izmir per 3-1 (25-10; 25-19; 22-25; 25-23) proseguendo la propria cavalcata in testa al girone. I campioni d'Italia, grazie al successo odierno davanti ai 3.100 spettatori dell'Ataturk Salonu di Smirne, hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale. I ragazzi di Lorenzo Bernardi, reduci dal trionfo in campionato contro Civitanova grazie al quale si sono confermati al secondo posto a 2 punti di distacco da Trento, partivano con i favori del pronostico e alla fine sono riusciti a legittimare l'annunciata superiorità tecnica. A fare la voce grossa sono stati l';opposto Aleksandar Atanasijevic (24 punti, 62% in attacco) e lo schiacciatore Wilfredo Leon (17 punti, 4 ace) oggi affiancato da Nicholas Hoag (13, il canadese ha affrontato suo papà che è l'allenatore dell'Izmir) e non da Filippo Lanza. Buona prova del centrale Marko Podrascanin (3 muri) accanto a Fabio Ricci (9 punti, 3 muri), Luciano De Cecco in cabina di regia e Massimo Colaci libero. All'Arkas Izmir non sono bastati Robert Taeht (19) e Adis Lagumdzija (16).

CLASSIFICA POOL E: Perugia 3 vittorie (9 punti), Tours 1 vittoria (3 punti)*, Dinamo Mosca 1 vittoria (3 punti)*, Arkas Izmir 0 vittorie (0 punti).

*1 partita in meno