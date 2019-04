Abbiamo assistito a una sonora lezione di pallavolo, una sola squadra in campo che ha giganteggiato in lungo e in largo demolendo l'avversario con una facilità imbarazzante che non ci si aspettava alla vigilia. Novara ha strapazzato il VakifBank Istanbul per 3-0 (25-17; 27-25; 25-15) nella semifinale d’andata della Champions League 2019 di volley femminile, le piemontesi hanno regalato una prova di forza davanti al pubblico dello Spor Sarayi nella metropoli turca e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alla Finale della massima competizione continentale per importanza. Le ragazze di Massimo Barbolini hanno sopraffatto le campionesse d'Europa allenate da Giovanni Guidetti e ora dovranno conquistare almeno due set nel match di ritorno in programma settimana prossima al PalaIgor se vorranno accedere all'atto conclusivo del torneo. In caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. Il sogno di una finale tutta italiana a Berlino è possibile visto che Conegliano ha battuto il Fenerbahce per 3-0 nell'altra semifinale di andata.

Per Paola Egonu 30 punti, 4muri e il 59% in attacco

Novara ha giganteggiato sottorete (12 muri) e si è fatta prendere per mano da un'inverosimile Paola Egonu, opposto ai limiti del surreale capace di mettere a segno 30 punti (4 muri, 59% in attacco). La fuoriclasse della nostra Nazionale ha indirizzato la contesa vincendo nettamente il confronto diretto con la schiacciatrice Zhu Ting (11) e con l’opposto Lonneke Sloetjes (5 punti, l’olandese non è mai stata in partita). Bravissima anche il martello Michelle Bartsch (14 punti, 3 muri) affiancata dall’infinita Francesca Piccinini (4), al centro Cristina Chirichella (6 punti, 2 muri) e Stefana Veljkovic, Lauren Carlini in cabina di regia e Stefania Sansonna il libero.