Esordio vincente di Civitanova nella Champions League 2019-2020 di volley maschile, i freschi Campioni del Mondo hanno battuto il Ceske Budejovice per 3-1 (25-18; 21-25; 25-13; 25-22) e hanno incamerato il primo successo stagionale nella massima competizione continentale. I detentori del trofeo si sono presentati in Repubblica Ceca dopo aver conquistato il titolo iridato e dopo un autentico tour de force con ben sei partite in otto giorni e un viaggio intercontinentale di mezzo. Le energie non erano certo al massimo e si è visto nel corso della partita ma i ragazzi di coach Fefé De Giorgi sono comunque riusciti a portare a casa i tre punti e a portarsi in testa al girone che comprende anche Trento e Fenerbahce Istanbul (i dolomitici affronteranno i turchi questa sera di fronte al proprio pubblico).

La Lube ha avuto soltanto un passaggio a vuoto nel secondo set dove è partita male e non è riuscita a ricucire lo strappo, per il resto i cucinieri hanno giganteggiato in lungo e in largo senza dover esprimere il miglior livello di gioco. La capolista della Serie A si è fatta trascinare dallo schiacciatore Osmany Juantorena (12 punti col 60% in attacco) e dal centrale Simone Anzani (10 punti, 3 muri), ottima regia di Bruninho che ha avuto a disposizione anche l’opposto Kamil Rychlicki (9) e il martello Jiri Kovar (8) che ha ben giocato sostituendo Yoandy Leal dopo il primo set. Tra le fila dei padroni di casa da segnalare i 14 punti di Filip Krestan e i 10 di Petr Michalek.

La cronaca

La Lube prende subito il largo con un primo tempo di Anzani, una sassata di Rychlicki, un muro di Bieniek su Michalek e un paio di errori dei cechi (6-3). I Campioni del Mondo non si fermano, l’ace di Bieniek e un muro di Rychlicki su Krestan intervallati dalla cannonata di Leal garantiscono il +5 (12-7). Due punti consecutivi di Juantorena e un attacco out di Mechkavor valgono il 15-7, i cucinieri devono semplicemente limitarsi a controllare la situazione, Rychlicki è impeccabile nel finale e a suon di attacchi e muri guida i compagni verso la conquista della frazione.

Il turno in battuta di uno straripante Michalek (due aces) permette ai cechi di issarsi sul 5-2 nel secondo parziale, poi ci pensa anche Mechkarov dai nove metri (9-5) e Kovar entra al posto di Leal. I padroni di casa si fanno prendere per mano da Krestan e Michalek, Juantorena sbaglia un attacco e i Campioni del Mondo si trovano sotto 15-10. I biancorossi però non mollano, sfruttano un paio di colpo di Rychlicki e l’ace di Anzani per farsi sotto (16-14), con un primo tempo di Bieniek e un vincente di Juantorena si avvicinano a -1 (19-18). Lotta punto a punto, i biancorossi sembrano poter operare il sorpasso ma poi un primo tempo di Todua, un errore di Rychlicki e un muro su Kovar regalano il pareggio ai cechi.

I Campioni d’Europa sono indemoniati in avvio di terzo set: muro di Anzani, due vincenti di Kovar, ace di Rychlicki e 9-2 in un amen. I ragazzi di De Giorgi spingono, Rychlicki e Anzani si fanno vedere (14-5), poi arrivano altro due magie offensive di Kovar (18-8), Juantorena firma un missile cosmico (21-10) e Rychlicki chiude i conti con una piazzata.

I Campioni d’Italia non vogliono più concedere nulla e si portano subito in vantaggio nel quarto set: vincente di Kovar, errore in pallonetto di Krestan, sassata di Rychlicki, chiusura in smash di Bieniek e diagonale di Juantorena (8-5). I marchigiani alzano ulteriormente il livello del gioco e scavano il solco definitivo: sassata di Rychlicki, colpo dinamitardo di Juantorena a cui segue un ace per il 14-8. Il diagonale di Kovar e un missile di Rychlicki valgono il 19-15 ma un errore di Anzani e una stampata sull’opposto riavvicinano i padroni di casa (19-17). Un primo tempo di Anzani e un vincente di Kovar valgono il nuovo +4 (22-18), chiude la Pantera con una pipe meravigliosa.

CLASSIFICA POOL A: Cucine Lube Civitanova 1 vittoria (3 punti)*, Jihostroj Ceske Budejovice 1 vittoria (2 punti), Fenerbahce Sigorta Istanbul 0 vittorie (1 punto)*, Itas Trentino 0**. Stasera (ore 20.30): Trento-Fenerbahce.

*= 1 partita in meno; **= 2 partite in meno